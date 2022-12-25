Кількість загиблих від ракетного удару у Дніпрі зросла





Про це



У відомстві повідомили, що вдалося наразі врятувати 39 осіб, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей). Рятувальники отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується).



Розгорнули 16 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління.



Психологи ДСНС надали допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.



Всього до робіт залучили 579 осіб та 91 одиниця техніки з них: від ДСНС - 155 осіб та 39 одиниць техніки.



Роботи тривають у цілодобовому режимі.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі станом на 11:00 16 січня кількість загиблих сягнула 36 осіб, з яких – двоє дітей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.У відомстві повідомили, що вдалося наразі врятувати 39 осіб, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей). Рятувальники отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується).Розгорнули 16 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління.Психологи ДСНС надали допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.Всього до робіт залучили 579 осіб та 91 одиниця техніки з них: від ДСНС - 155 осіб та 39 одиниць техніки.Роботи тривають у цілодобовому режимі.Нагадаємо, що 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.

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