Офіс президента: У Дніпрі російські ракети влучили у багатоквартирний будинок
Сьогодні, 16:14
Сьогодні, 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.
Про це йдеться у телеграм-каналі заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
«Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день», – написав він.
Тимошенко також додав, що ДСНС і всі міські служби уже на місці.
Нагадаємо, на Львівщині працює ППО. Також ми писали, що вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.
Повітряна тривога триває! Залишайтесь в укриттях!
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Про це йдеться у телеграм-каналі заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
«Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день», – написав він.
Тимошенко також додав, що ДСНС і всі міські служби уже на місці.
Нагадаємо, на Львівщині працює ППО. Також ми писали, що вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.
Повітряна тривога триває! Залишайтесь в укриттях!
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