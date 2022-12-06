Офіс президента: У Дніпрі російські ракети влучили у багатоквартирний будинок

Офіс президента: У Дніпрі російські ракети влучили у багатоквартирний будинок
Сьогодні, 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.

Про це йдеться у телеграм-каналі заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

«Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день», – написав він.

Тимошенко також додав, що ДСНС і всі міські служби уже на місці.

Нагадаємо, на Львівщині працює ППО. Також ми писали, що вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.

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Теги: Обстріли, окупанти, Дніпро, житловий будинок
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