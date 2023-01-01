На Львівщині працює ППО, – голова ОВА Козицький. ОНОВЛЕНО





Про роботу ППО на Львівщині повідомив



Нагадаємо, вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.



Оновлено о 16:19. Очільник Львівської ОВА додав, що ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури. В області можливі перебої у постачанні світла та води.



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