На Львівщині працює ППО, – голова ОВА Козицький. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:49
Сьогодні, 14 січня, росіяни вкотре атакували Україну. Вибухи прогриміли у кількох містах країни, зокрема у західній її частині.
Про роботу ППО на Львівщині повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький. Очільник ОВА закликав залишатися в укриттях.
Нагадаємо, вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.
Оновлено о 16:19. Очільник Львівської ОВА додав, що ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури. В області можливі перебої у постачанні світла та води.
Головне фото ілюстративне
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Про роботу ППО на Львівщині повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький. Очільник ОВА закликав залишатися в укриттях.
Нагадаємо, вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.
Оновлено о 16:19. Очільник Львівської ОВА додав, що ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури. В області можливі перебої у постачанні світла та води.
Головне фото ілюстративне
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