Росія атакує Київ: є влучання в об’єкти інфраструктури. ОНОВЛЕНО

Росія атакує Київ: є влучання в об’єкти інфраструктури. ОНОВЛЕНО
Зранку 14 січня у Києві пролунали вибухи. Згодом після цього у столиці оголосили про повітряну тривогу й місцева влада повідомила про ракетну атаку. На жаль, є влучання у важливий об'єкт.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що зранку 14 січня Росія влучила в об'єкт інфраструктури. На місце одразу прибули необхідні служби.

Також мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію впали уламки ракети. На щастя, постраждалих немає.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що під час ранкової атаки було влучання у житлову забудову в селі Копилів Київської області. В будинках місцевих мешканців повибивало вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає.

Доповнено о 10:45. У Київській ОВА додали, що внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна. Попередньо, без постраждалих.

На обʼєкті критичної інфраструктури пожежа локалізована.

Оновлено об 11:30. Як повідомили у КМВА, у Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 м.кв. та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих.

У Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобілі, потерпілих немає. Інформацію уточнюють.

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Теги: Ракетна атака, Київ
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