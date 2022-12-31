Росія атакує Київ: є влучання в об’єкти інфраструктури. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:41
Зранку 14 січня у Києві пролунали вибухи. Згодом після цього у столиці оголосили про повітряну тривогу й місцева влада повідомила про ракетну атаку. На жаль, є влучання у важливий об'єкт.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що зранку 14 січня Росія влучила в об'єкт інфраструктури. На місце одразу прибули необхідні служби.
Також мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію впали уламки ракети. На щастя, постраждалих немає.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що під час ранкової атаки було влучання у житлову забудову в селі Копилів Київської області. В будинках місцевих мешканців повибивало вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає.
Доповнено о 10:45. У Київській ОВА додали, що внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна. Попередньо, без постраждалих.
На обʼєкті критичної інфраструктури пожежа локалізована.
Оновлено об 11:30. Як повідомили у КМВА, у Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 м.кв. та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих.
У Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобілі, потерпілих немає. Інформацію уточнюють.
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У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що зранку 14 січня Росія влучила в об'єкт інфраструктури. На місце одразу прибули необхідні служби.
Також мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію впали уламки ракети. На щастя, постраждалих немає.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що під час ранкової атаки було влучання у житлову забудову в селі Копилів Київської області. В будинках місцевих мешканців повибивало вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає.
Доповнено о 10:45. У Київській ОВА додали, що внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна. Попередньо, без постраждалих.
На обʼєкті критичної інфраструктури пожежа локалізована.
Оновлено об 11:30. Як повідомили у КМВА, у Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 м.кв. та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих.
У Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобілі, потерпілих немає. Інформацію уточнюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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