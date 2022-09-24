У Луцьку вранці горіло авто





Про це інформує



О 05:48 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Відродження у Луцьку горить авто.



Рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце події та оперативно ліквідували горіння.



Як повідомляє



Зі слів свідків, найімовірніше, у автомобіль кинули коктейль Молотова.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 січня, у Луцьку в районі проспекту Відродження горів автомобіль.Про це інформує ДСНС Волині у фейсбуці.О 05:48 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Відродження у Луцьку горить авто.Рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце події та оперативно ліквідували горіння.Як повідомляє ІА Волинські новини , перед займанням мешканці однієї з багатоповерхівок почули дивний звук, схожий на розбите скло.Зі слів свідків, найімовірніше, у автомобіль кинули коктейль Молотова.

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