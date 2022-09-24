У Луцьку вранці горіло авто

У Луцьку вранці горіло авто
Сьогодні, 14 січня, у Луцьку в районі проспекту Відродження горів автомобіль.

Про це інформує ДСНС Волині у фейсбуці.

О 05:48 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Відродження у Луцьку горить авто.

Рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце події та оперативно ліквідували горіння.

Як повідомляє ІА Волинські новини, перед займанням мешканці однієї з багатоповерхівок почули дивний звук, схожий на розбите скло.

Зі слів свідків, найімовірніше, у автомобіль кинули коктейль Молотова.

У Луцьку вранці горіло авто



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Теги: Авто, пожежа, Луцьк, ДСНС
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