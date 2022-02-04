У Луцьку шахрайка здала військовому чужу квартиру і заплатила 34 тисячі гривень штрафу

У Луцьку шахрайка здала військовому чужу квартиру і заплатила 34 тисячі гривень штрафу
Мешканка Луцька отримала 34 тис. грн штрафу за здачу в оренду чужої квартири.

Про це пише Zaхіd.net.

Чи має взагалі якесь відношення до цієї квартири шахрайка, чи адресу вона обрала випадково, не зазначено. На оголошення відреагував військовослужбовець: він заплатив за оренду квартири 6 тис. грн, але приїхавши на місце, побачив, що там живуть інші люди. Пізніше шахрайка повернула йому гроші.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, оголошення про начебто здачу квартири Ілона Б. опублікувала в Facebook у жовтні 2022 року. На нього відреагував військовослужбовець. 29 жовтня він зустрівся з жінкою і перерахував їй на картку 6 тис. грн. Втім, коли чоловік приїхав за вказаною адресою, то побачив, що там проживають інші люди. Відтак щодо інциденту розпочали розслідування.

У суді Ілона Б. визнала свою провину. Розповіла, що вже відшкодувала збитки та щиро розкаялась у вчиненому. Інформацію про відшкодування підтвердив і військовий – він зазначив, що претензій до шахрайки не має.

Суддя Оксана Данелюк визнала жінку винною у порушенні ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство) і призначила їй 34 тис. грн штрафу. Наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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Теги: Луцьк, суд, штраф, оренда житла, шахрайка
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