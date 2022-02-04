У Луцьку шахрайка здала військовому чужу квартиру і заплатила 34 тисячі гривень штрафу





Про це пише



Чи має взагалі якесь відношення до цієї квартири шахрайка, чи адресу вона обрала випадково, не зазначено. На оголошення відреагував військовослужбовець: він заплатив за оренду квартири 6 тис. грн, але приїхавши на місце, побачив, що там живуть інші люди. Пізніше шахрайка повернула йому гроші.



Як йдеться у Ілона Б. опублікувала в Facebook у жовтні 2022 року. На нього відреагував військовослужбовець. 29 жовтня він зустрівся з жінкою і перерахував їй на картку 6 тис. грн. Втім, коли чоловік приїхав за вказаною адресою, то побачив, що там проживають інші люди. Відтак щодо інциденту розпочали розслідування.



У суді Ілона Б. визнала свою провину. Розповіла, що вже відшкодувала збитки та щиро розкаялась у вчиненому. Інформацію про відшкодування підтвердив і військовий – він зазначив, що претензій до шахрайки не має.



Суддя Оксана Данелюк визнала жінку винною у порушенні ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство) і призначила їй 34 тис. грн штрафу. Наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканка Луцька отримала 34 тис. грн штрафу за здачу в оренду чужої квартири.Про це пише Zaхіd.net Чи має взагалі якесь відношення до цієї квартири шахрайка, чи адресу вона обрала випадково, не зазначено. На оголошення відреагував військовослужбовець: він заплатив за оренду квартири 6 тис. грн, але приїхавши на місце, побачив, що там живуть інші люди. Пізніше шахрайка повернула йому гроші.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, оголошення про начебто здачу квартириопублікувала в Facebook у жовтні 2022 року. На нього відреагував військовослужбовець. 29 жовтня він зустрівся з жінкою і перерахував їй на картку 6 тис. грн. Втім, коли чоловік приїхав за вказаною адресою, то побачив, що там проживають інші люди. Відтак щодо інциденту розпочали розслідування.У суді Ілона Б. визнала свою провину. Розповіла, що вже відшкодувала збитки та щиро розкаялась у вчиненому. Інформацію про відшкодування підтвердив і військовий – він зазначив, що претензій до шахрайки не має.Суддявизнала жінку винною у порушенні ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство) і призначила їй 34 тис. грн штрафу. Наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію