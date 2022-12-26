У селі на Волині в болоті застрягла «швидка» з вагітною. ФОТО
Сьогодні, 12:30
У селі Біличі, що у Володимирському районі, у болоті застрягла автівка швидкої медичної допомоги з вагітною жінкою.
Про це повідомляє ДСНС Волині у фейсбуці.
Це трапилося сьогодні, 14 січня, близько 8:40 на вулиці Низовій.
Екстренна медична допомога з вагітною жінкою, яку необхідно було доставити до лікарні, застрягла внаслідок несприятливих погодніх умов. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль екстренної медичної допомоги на дорогу.
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Про це повідомляє ДСНС Волині у фейсбуці.
Це трапилося сьогодні, 14 січня, близько 8:40 на вулиці Низовій.
Екстренна медична допомога з вагітною жінкою, яку необхідно було доставити до лікарні, застрягла внаслідок несприятливих погодніх умов. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль екстренної медичної допомоги на дорогу.
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