У селі на Волині в болоті застрягла «швидка» з вагітною. ФОТО

У селі на Волині в болоті застрягла «швидка» з вагітною. ФОТО
У селі Біличі, що у Володимирському районі, у болоті застрягла автівка швидкої медичної допомоги з вагітною жінкою.

Про це повідомляє ДСНС Волині у фейсбуці.

Це трапилося сьогодні, 14 січня, близько 8:40 на вулиці Низовій.

Екстренна медична допомога з вагітною жінкою, яку необхідно було доставити до лікарні, застрягла внаслідок несприятливих погодніх умов. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль екстренної медичної допомоги на дорогу.

У селі на Волині в болоті застрягла «швидка» з вагітною. ФОТО
У селі на Волині в болоті застрягла «швидка» з вагітною. ФОТО

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Теги: ДСНС, «швидка», вагітна, болото, рятувальники
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