У селі на Волині в болоті застрягла «швидка» з вагітною. ФОТО





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Це трапилося сьогодні, 14 січня, близько 8:40 на вулиці Низовій.



Екстренна медична допомога з вагітною жінкою, яку необхідно було доставити до лікарні, застрягла внаслідок несприятливих погодніх умов. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль екстренної медичної допомоги на дорогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Біличі, що у Володимирському районі, у болоті застрягла автівка швидкої медичної допомоги з вагітною жінкою.Про це повідомляє ДСНС Волині у фейсбуці.Це трапилося сьогодні, 14 січня, близько 8:40 на вулиці Низовій.Екстренна медична допомога з вагітною жінкою, яку необхідно було доставити до лікарні, застрягла внаслідок несприятливих погодніх умов. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль екстренної медичної допомоги на дорогу.

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