У Луцьку може з‘явитися новий автобусний маршрут
Сьогодні, 13:34
В обласному центрі пропонують запустити новий автобусний маршрут, який пролягав би від села Милуші через село Липини до спортивно-розважального комплексу «Адреналін Сіті».
Таку пропозицію на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував Максим Журавльов, передає ІА Волинські новини.
На його думку, в Луцьку варто відкрити новий маршрут №8 Милуші – Липини – «Адреналін Сіті».
У прямому та зворотному напрямках автобус №8 мав би курсувати наступним маршрутом: с. Милуші – Ковельська – ринок «Центральний» – Паркова (Хмельницького) – просп. Волі – Київський Майдан – Дубнівська – Окружна – Шевченка – Теремнівська – Рівненська – просп. Відродження – Гордіюк – Конякіна – «Адреналін Сіті».
Нагадаємо, аби петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати мінімум 300 людей.
Аби підтримати петицію Максима Журавльова, натисніть ТУТ.
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Таку пропозицію на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував Максим Журавльов, передає ІА Волинські новини.
На його думку, в Луцьку варто відкрити новий маршрут №8 Милуші – Липини – «Адреналін Сіті».
У прямому та зворотному напрямках автобус №8 мав би курсувати наступним маршрутом: с. Милуші – Ковельська – ринок «Центральний» – Паркова (Хмельницького) – просп. Волі – Київський Майдан – Дубнівська – Окружна – Шевченка – Теремнівська – Рівненська – просп. Відродження – Гордіюк – Конякіна – «Адреналін Сіті».
Нагадаємо, аби петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати мінімум 300 людей.
Аби підтримати петицію Максима Журавльова, натисніть ТУТ.
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