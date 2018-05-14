У Луцьку може з‘явитися новий автобусний маршрут

У Луцьку може з‘явитися новий автобусний маршрут
В обласному центрі пропонують запустити новий автобусний маршрут, який пролягав би від села Милуші через село Липини до спортивно-розважального комплексу «Адреналін Сіті».

Таку пропозицію на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував Максим Журавльов, передає ІА Волинські новини.

На його думку, в Луцьку варто відкрити новий маршрут №8 Милуші – Липини – «Адреналін Сіті».

У прямому та зворотному напрямках автобус №8 мав би курсувати наступним маршрутом: с. Милуші – Ковельська – ринок «Центральний» – Паркова (Хмельницького) – просп. Волі – Київський Майдан – Дубнівська – Окружна – Шевченка – Теремнівська – Рівненська – просп. Відродження – Гордіюк – Конякіна – «Адреналін Сіті».

Нагадаємо, аби петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати мінімум 300 людей.

Аби підтримати петицію Максима Журавльова, натисніть ТУТ.

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Теги: Луцьк, новий маршрут, петиція, автобус, маршрутка
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