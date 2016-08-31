Повідомили причину займання авто у Луцьку
Сьогодні, 13:00
Сьогодні вранці на проспекті Відродження горіло авто. Причиною пожежі стало коротке замикання.
Про це VSN повідомили у поліції Волині.
Нагадаємо, за інформацією очевидців, у автомобіль кинули коктейль Молотова. Перед тим мешканці однієї з багатоповерхівок почули дивний звук, схожий на розбите скло.
Проте правоохоронці зазначають, що ця інформація не відповідає дійсності, а попередньою причиною загоряння є коротке замикання.
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Про це VSN повідомили у поліції Волині.
Нагадаємо, за інформацією очевидців, у автомобіль кинули коктейль Молотова. Перед тим мешканці однієї з багатоповерхівок почули дивний звук, схожий на розбите скло.
Проте правоохоронці зазначають, що ця інформація не відповідає дійсності, а попередньою причиною загоряння є коротке замикання.
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