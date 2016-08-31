Повідомили причину займання авто у Луцьку





Про це



Нагадаємо, за інформацією очевидців,



Проте правоохоронці зазначають, що ця інформація не відповідає дійсності, а попередньою причиною загоряння є коротке замикання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці на проспекті Відродження горіло авто. Причиною пожежі стало коротке замикання.Про це VSN повідомили у поліції Волині.Нагадаємо, за інформацією очевидців, у автомобіль кинули коктейль Молотова . Перед тим мешканці однієї з багатоповерхівок почули дивний звук, схожий на розбите скло.Проте правоохоронці зазначають, що ця інформація не відповідає дійсності, а попередньою причиною загоряння є коротке замикання.

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