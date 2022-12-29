Що думають жителі Луцька про перейменування вулиці Пушкіна

Що думають жителі Луцька про перейменування вулиці Пушкіна
Розмови про перейменування вулиці Пушкіна у Луцьку тривають вже кілька місяців. То не було підходящої назви, то комісія не могла зібратися, то традиційне «не на часі».

Проте на початку 2023 крига наче скресла. Міський голова виніс на розгляд сесії рішення про перейменування вулиці на честь луцького історика та краєзнавця Вальдемара Пясецького. Тож якщо наприкінці січня депутати підтримають, вулиці Пушкіна у Луцьку не буде, - йдеться у сюжеті 12 каналу, пише VSN.

«Я давно казала, що треба зняти. Всі демонтують, то чому ми тут на заході маємо цього не робити. Не повинно бути російського», - розповіла одна з лучанок.

До слова, ця вулиця з’явилася у Луцьку не так давно, трохи більше 90 років тому. Тоді її назвали на честь польського діяча Сіраковського. Далі комуністи перейменували її на Пушкіна. Історик Петро Троневич каже, що забрати таку назву вулиці слід було давно.

Лучани, зокрема мешканці вулиці, підтримують ідею про перейменування. Хоча є й меншість, якій назва вулиці, так би мовити, не болить.

«Є багато наших хороших імен, якими можна назвати. Навіщо нам тут Пушкін? Хоч Пушкін був хороший поет», - розповів один з жителів Луцька.

Детальніше - у сюжеті:


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Теги: Луцьк, вулиця Пушкіна
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