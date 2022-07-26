Спецпризначенці СБУ розгромили БМП окупантів дроном-камікадзе. ВІДЕО





Відео опублікували на



«Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували російським окупантам чергову «демобілізацію» на одному з найгарячіших напрямків. Ударом дрона-камікадзе було знищено ворожу БМП та її екіпаж, який палив поруч», – ідеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України знищили ворожу бойову машину піхоти та її екіпаж на одному з найгарячіших напрямків.Відео опублікували на ютуб-каналі СБУ «Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували російським окупантам чергову «демобілізацію» на одному з найгарячіших напрямків. Ударом дрона-камікадзе було знищено ворожу БМП та її екіпаж, який палив поруч», – ідеться в повідомленні.

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