ЗСУ знищили за добу 530 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:00
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 грудня ЗСУ уже знищили близько 114660 окупантів, 3104 ворожих танків та 6173 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 114660 (+530) осіб,
• танків ‒ 3104 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,
• артилерійських систем – 2090 (+4) од,
• РСЗВ – 437 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 219 (+1) од,
• літаків – 286 (+0) од,
• гелікоптерів – 276 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),
• крилатих ракет ‒ 723 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,
• спеціальної техніки ‒ 186 (+2).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 114660 (+530) осіб,
• танків ‒ 3104 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,
• артилерійських систем – 2090 (+4) од,
• РСЗВ – 437 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 219 (+1) од,
• літаків – 286 (+0) од,
• гелікоптерів – 276 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),
• крилатих ракет ‒ 723 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,
• спеціальної техніки ‒ 186 (+2).
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