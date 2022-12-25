ЗСУ знищили за добу 530 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 114660 (+530) осіб,

• танків ‒ 3104 (+6) од,

• бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,

• артилерійських систем – 2090 (+4) од,

• РСЗВ – 437 (+0) од,

• засобів ППО ‒ 219 (+1) од,

• літаків – 286 (+0) од,

• гелікоптерів – 276 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),

• крилатих ракет ‒ 723 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,

• спеціальної техніки ‒ 186 (+2).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 грудня ЗСУ уже знищили близько 114660 окупантів, 3104 ворожих танків та 6173 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.• особового складу ‒ близько 114660 (+530) осіб,• танків ‒ 3104 (+6) од,• бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,• артилерійських систем – 2090 (+4) од,• РСЗВ – 437 (+0) од,• засобів ППО ‒ 219 (+1) од,• літаків – 286 (+0) од,• гелікоптерів – 276 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),• крилатих ракет ‒ 723 (+0),• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,• спеціальної техніки ‒ 186 (+2).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію