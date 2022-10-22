Мер Володимира попередив про екстрені відключення електроенергії

Мер Володимира попередив про екстрені відключення електроенергії
У зв'язку із сьогоднішньою масованою ракетною атакою по Україні потенційно можуть проводитись екстрені відключення електроенергії та виникати перебої зі зв'язком.

Про це написав міський голова Володимира Ігор Пальонка у своєму телеграм-каналі.

«Шановні мешканці, за можливості зробіть запас води, зарядіть гаджети, павербанки та ліхтарики», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині працює ППО. Також ми писали, що вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Обстріли, світло, Ігор Пальонка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Інформація про вибухи на Волині не підтвердилась, – Погуляйко
Сьогодні, 16:32
Мер Володимира попередив про екстрені відключення електроенергії
Сьогодні, 16:23
Офіс президента: У Дніпрі російські ракети влучили у багатоквартирний будинок
Сьогодні, 16:14
На Львівщині працює ППО, – голова ОВА Козицький. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:49
Спецпризначенці СБУ розгромили БМП окупантів дроном-камікадзе. ВІДЕО
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
Понад 100 тисяч абонентів на Волині – без світла через ракетні обстріли Понад 100 тисяч абонентів на Волині – без світла через ракетні обстріли
22 жовтень, 2022, 15:00
Офіс президента: У Дніпрі російські ракети влучили у багатоквартирний будинок Офіс президента: У Дніпрі російські ракети влучили у багатоквартирний будинок
Сьогодні, 16:14
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 12 січня. ГРАФІК Де і коли на Волині вимикатимуть світло 12 січня. ГРАФІК
11 січень, 22:27
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 11 січня. ГРАФІК Де і коли на Волині вимикатимуть світло 11 січня. ГРАФІК
10 січень, 21:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інформація про вибухи на Волині не підтвердилась, – Погуляйко
Сьогодні, 16:32
 0
Мер Володимира попередив про екстрені відключення електроенергії
Сьогодні, 16:23
 0
Офіс президента: У Дніпрі російські ракети влучили у багатоквартирний будинок
Сьогодні, 16:14
 0
На Львівщині працює ППО, – голова ОВА Козицький. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:49
 0
Спецпризначенці СБУ розгромили БМП окупантів дроном-камікадзе. ВІДЕО
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8