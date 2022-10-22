Мер Володимира попередив про екстрені відключення електроенергії
Сьогодні, 16:23
У зв'язку із сьогоднішньою масованою ракетною атакою по Україні потенційно можуть проводитись екстрені відключення електроенергії та виникати перебої зі зв'язком.
Про це написав міський голова Володимира Ігор Пальонка у своєму телеграм-каналі.
«Шановні мешканці, за можливості зробіть запас води, зарядіть гаджети, павербанки та ліхтарики», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині працює ППО. Також ми писали, що вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.
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Про це написав міський голова Володимира Ігор Пальонка у своєму телеграм-каналі.
«Шановні мешканці, за можливості зробіть запас води, зарядіть гаджети, павербанки та ліхтарики», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині працює ППО. Також ми писали, що вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.
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