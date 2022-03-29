Інформація про вибухи на Волині не підтвердилась, – Погуляйко
Сьогодні, 16:32
Сьогодні, 14 січня, волинські телеграм-канали повідомляли про вибухи в області і нібито роботу ППО. Утім інформація не підтвердилась.
Про це написав голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко у телеграмі.
«Інформація про вибухи та роботу сил ППО на Волині станом на зараз не підтвердилась.
Прошу довіряти лише офіційним джерелам інформації», – зауважив він.
Повітряна тривога триває! Залишайтесь в укриттях!
Нагадаємо, на Львівщині працює ППО. Також ми писали, що вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.
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Про це написав голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко у телеграмі.
«Інформація про вибухи та роботу сил ППО на Волині станом на зараз не підтвердилась.
Прошу довіряти лише офіційним джерелам інформації», – зауважив він.
Повітряна тривога триває! Залишайтесь в укриттях!
Нагадаємо, на Львівщині працює ППО. Також ми писали, що вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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