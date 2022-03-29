Інформація про вибухи на Волині не підтвердилась, – Погуляйко

Інформація про вибухи на Волині не підтвердилась, – Погуляйко
Сьогодні, 14 січня, волинські телеграм-канали повідомляли про вибухи в області і нібито роботу ППО. Утім інформація не підтвердилась.

Про це написав голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко у телеграмі.

«Інформація про вибухи та роботу сил ППО на Волині станом на зараз не підтвердилась.

Прошу довіряти лише офіційним джерелам інформації», – зауважив він.

Повітряна тривога триває! Залишайтесь в укриттях!

Нагадаємо, на Львівщині працює ППО. Також ми писали, що вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи.

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Теги: Погуляйко, ракета, Волинь
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