Ракетний удар по Дніпру: повідомили про десятьох поранених

Ракетний удар по Дніпру: повідомили про десятьох поранених
Сьогодні, 14 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Внаслідок влучання під'їзд будинку зруйновано. Відомо про 10 постраждалих.

Про це написав голова Діпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

«У Дніпрі попередньо десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні», – зазначив він.

В Офісі президента додали, що станом на 16:20 вдалося врятувати 15 людей.

Ракетний удар по Дніпру: повідомили про десятьох поранених
Ракетний удар по Дніпру: повідомили про десятьох поранених
Ракетний удар по Дніпру: повідомили про десятьох поранених




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Теги: Дніпро, обстріл, постраждалі
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