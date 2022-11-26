Ракетний удар по Дніпру: повідомили про десятьох поранених
Сьогодні, 16:52
Сьогодні, 14 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Внаслідок влучання під'їзд будинку зруйновано. Відомо про 10 постраждалих.
Про це написав голова Діпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
«У Дніпрі попередньо десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні», – зазначив він.
В Офісі президента додали, що станом на 16:20 вдалося врятувати 15 людей.
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Про це написав голова Діпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
«У Дніпрі попередньо десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні», – зазначив він.
В Офісі президента додали, що станом на 16:20 вдалося врятувати 15 людей.
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