У Молдові біля кордону з Україною впали уламки ракети





Про це 14 січня повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови, передає



За даними МВС Молдови, після масованого бомбардування України росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень в районі прикордонного сектора Ларга (район Бричень) залишки ракети.



У зв’язку з бомбардуванням України прикордонна поліція Молдови реалізувала план дій у надзвичайних ситуаціях і збільшила кількість патрулів у прикордонній зоні, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону.







Після виявлення залишків передбачуваної ракети було негайно вжито заходів щодо захисту району та повідомлено екстрену службу 112. Також повідомлено прокуратуру Бричанського району. Правоохоронці Молдови охороняють периметр і готують допомогу для слідчих та перевірочних груп та прокуратури.



Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії вживаються відповідно до процедури компетентними органами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною.Про це 14 січня повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови, передає УНН За даними МВС Молдови, після масованого бомбардування України росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень в районі прикордонного сектора Ларга (район Бричень) залишки ракети.У зв’язку з бомбардуванням України прикордонна поліція Молдови реалізувала план дій у надзвичайних ситуаціях і збільшила кількість патрулів у прикордонній зоні, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону.Після виявлення залишків передбачуваної ракети було негайно вжито заходів щодо захисту району та повідомлено екстрену службу 112. Також повідомлено прокуратуру Бричанського району. Правоохоронці Молдови охороняють периметр і готують допомогу для слідчих та перевірочних груп та прокуратури.Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії вживаються відповідно до процедури компетентними органами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію