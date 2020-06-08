У Молдові біля кордону з Україною впали уламки ракети

У Молдові біля кордону з Україною впали уламки ракети
Співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною.

Про це 14 січня повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови, передає УНН.

За даними МВС Молдови, після масованого бомбардування України росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень в районі прикордонного сектора Ларга (район Бричень) залишки ракети.

У зв’язку з бомбардуванням України прикордонна поліція Молдови реалізувала план дій у надзвичайних ситуаціях і збільшила кількість патрулів у прикордонній зоні, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону.

У Молдові біля кордону з Україною впали уламки ракети


Після виявлення залишків передбачуваної ракети було негайно вжито заходів щодо захисту району та повідомлено екстрену службу 112. Також повідомлено прокуратуру Бричанського району. Правоохоронці Молдови охороняють периметр і готують допомогу для слідчих та перевірочних груп та прокуратури.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії вживаються відповідно до процедури компетентними органами.

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Теги: Ракета, Молдова, кордон
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