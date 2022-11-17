У Луцьку кілька мікрорайонів частково знеструмлені





Про це повідомляє



Зауважують, що служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.



У структурі також закликали лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.



«У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок аварійної ситуації 14 січня 2023 знеструмлена частина 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів Луцька. У цих районах можливі відхилення від графіків погодинного відключення.Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго» у фейсбуці.Зауважують, що служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.У структурі також закликали лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.«У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України», – йдеться в повідомленні.

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