У Луцьку кілька мікрорайонів частково знеструмлені
Сьогодні, 18:04
Внаслідок аварійної ситуації 14 січня 2023 знеструмлена частина 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів Луцька. У цих районах можливі відхилення від графіків погодинного відключення.
Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго» у фейсбуці.
Зауважують, що служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
У структурі також закликали лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.
«У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго» у фейсбуці.
Зауважують, що служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
У структурі також закликали лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.
«У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України», – йдеться в повідомленні.
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Коментарі 2
Ті самі вулиці знов виключили,дві години світло побуло і все.по вул.Січевой і т.д почему не відключають?
А що в 55 районі знеструмлено ? Там зазвичай є світло, особливі живуть
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