До Білорусі з РФ прибуло ще два ешелони з військовими й технікою





Про це повідомляє моніторингова група



Група підтвердила інформацію про прибуття до Білорусі ще кількох нових ешелонів ЗС РФ з особовим складом і військовою технікою.



Повідомляється, що 2 ешелони ЗС РФ були відправлені зі ст. Кантемирівка (Воронезька область, РФ) 8 і 9 січня.



Перший налічував 43 вагони, з яких 1 пасажирський (близько 50 осіб) і 42 вагони-платформи. Він прибув на залізничну станцію Слонім (Гродненська область, Білорусь) 11 січня о 00:15.







За даними групи, серед техніки в ешелоні прибули: мін. 2 бензовози Урал, 2 БТРи, 6 вантажівок (Урал і КамАЗ, деякі - КУНГи), і 1 причіп (генератор), 1 автокран КамАЗ, 2 бензовози МАЗ і 1 УАЗ Патріот. На деяких машинах був знак "Z".



Наступного дня, 12 січня о 08:00, на станцію Слонім із Кантемирівки прибув ще один ешелон ЗС РФ, що налічував уже 52 вагони: 3 пасажирських (≈150 осіб) і 49 вагонів-платформ.



Загалом до Білорусі з Росії цього разу прибули щонайменше 91 одиниця техніки та близько 200 осіб особового складу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія перекинула в Білорусь ще два ешелони з особовим складом і військовою технікою.Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн Група підтвердила інформацію про прибуття до Білорусі ще кількох нових ешелонів ЗС РФ з особовим складом і військовою технікою.Повідомляється, що 2 ешелони ЗС РФ були відправлені зі ст. Кантемирівка (Воронезька область, РФ) 8 і 9 січня.Перший налічував 43 вагони, з яких 1 пасажирський (близько 50 осіб) і 42 вагони-платформи. Він прибув на залізничну станцію Слонім (Гродненська область, Білорусь) 11 січня о 00:15.За даними групи, серед техніки в ешелоні прибули: мін. 2 бензовози Урал, 2 БТРи, 6 вантажівок (Урал і КамАЗ, деякі - КУНГи), і 1 причіп (генератор), 1 автокран КамАЗ, 2 бензовози МАЗ і 1 УАЗ Патріот. На деяких машинах був знак "Z".Наступного дня, 12 січня о 08:00, на станцію Слонім із Кантемирівки прибув ще один ешелон ЗС РФ, що налічував уже 52 вагони: 3 пасажирських (≈150 осіб) і 49 вагонів-платформ.Загалом до Білорусі з Росії цього разу прибули щонайменше 91 одиниця техніки та близько 200 осіб особового складу.

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