У Луцьку нагородили юних екологів-дослідників. ВІДЕО

У Луцьку нагородили юних екологів-дослідників. ВІДЕО
У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі нагородили майже півтори сотні учнів.

Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру Валентина Остапчук.

Нагороди дітям та підліткам присвоїли за здобутки в дослідженнях екології, переможцям всеукраїнських конкурсів та міжнародних екопроєктах.

Зі слів Валентини Остапчук, під час нагородження також відбулася презентація наукових досліджень і обмін досвідом між початківцями і екологами, нагородженими на міжнародному рівні.

"Сьогодні проблема, якою діти займаються – наші шкільні лісництва. Займаємось таким гарним проєктом, як вирощування павловніїв в умовах Волині. Діти досліджують та показують, яка цінність і разом із тим, який прибуток може бути від вирощеного дерева", – говорить керівниця центру.

Софія Лещенко займається екологією із семи років. Торік у квітні студентка переїхала до Луцька із Донеччини. Сьогодні отримала нагороду за роботу про викопних молюсків. Писала її орієнтовно місяць.

"Порівняли сучасні молюски з викопними, які ми знайшли на Волинській височині. Знайшли ракушняк там, де вже нема моря. Вирішила написати ось порівняльну характеристику", – розповіла учасниця конкурсу.

Юлія Ройко здобула перш місце не лише на обласному, а й на всеукраїнському етапі. Дівчина займається акваріумістикою.

"Останнє – це у нас був лабідохроміс жовтенький. Чому ми саме цю роботу взяли, бо ця рибка по своїй поведінці є надцікавою, як мінімум через те, що вона інкубує ікру у ротовій порожнині", – говорить дослідниця.

Загалом переможців обирали із 35-ти територіальних громад області, де є еколого-натуралістичні гуртки.


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Теги: Екологія, дослідники, нагорода, Луцьк
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