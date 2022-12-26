У Луцьку нагородили юних екологів-дослідників. ВІДЕО





Про це розповіла Валентина Остапчук.



Нагороди дітям та підліткам присвоїли за здобутки в дослідженнях екології, переможцям всеукраїнських конкурсів та міжнародних екопроєктах.



Зі слів Валентини Остапчук, під час нагородження також відбулася презентація наукових досліджень і обмін досвідом між початківцями і екологами, нагородженими на міжнародному рівні.



"Сьогодні проблема, якою діти займаються – наші шкільні лісництва. Займаємось таким гарним проєктом, як вирощування павловніїв в умовах Волині. Діти досліджують та показують, яка цінність і разом із тим, який прибуток може бути від вирощеного дерева", – говорить керівниця центру.



Софія Лещенко займається екологією із семи років. Торік у квітні студентка переїхала до Луцька із Донеччини. Сьогодні отримала нагороду за роботу про викопних молюсків. Писала її орієнтовно місяць.



"Порівняли сучасні молюски з викопними, які ми знайшли на Волинській височині. Знайшли ракушняк там, де вже нема моря. Вирішила написати ось порівняльну характеристику", – розповіла учасниця конкурсу.



Юлія Ройко здобула перш місце не лише на обласному, а й на всеукраїнському етапі. Дівчина займається акваріумістикою.



"Останнє – це у нас був лабідохроміс жовтенький. Чому ми саме цю роботу взяли, бо ця рибка по своїй поведінці є надцікавою, як мінімум через те, що вона інкубує ікру у ротовій порожнині", – говорить дослідниця.



Загалом переможців обирали із 35-ти територіальних громад області, де є еколого-натуралістичні гуртки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі нагородили майже півтори сотні учнів.Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центруНагороди дітям та підліткам присвоїли за здобутки в дослідженнях екології, переможцям всеукраїнських конкурсів та міжнародних екопроєктах.Зі слів Валентини Остапчук, під час нагородження також відбулася презентація наукових досліджень і обмін досвідом між початківцями і екологами, нагородженими на міжнародному рівні."Сьогодні проблема, якою діти займаються – наші шкільні лісництва. Займаємось таким гарним проєктом, як вирощування павловніїв в умовах Волині. Діти досліджують та показують, яка цінність і разом із тим, який прибуток може бути від вирощеного дерева", – говорить керівниця центру.займається екологією із семи років. Торік у квітні студентка переїхала до Луцька із Донеччини. Сьогодні отримала нагороду за роботу про викопних молюсків. Писала її орієнтовно місяць."Порівняли сучасні молюски з викопними, які ми знайшли на Волинській височині. Знайшли ракушняк там, де вже нема моря. Вирішила написати ось порівняльну характеристику", – розповіла учасниця конкурсу.здобула перш місце не лише на обласному, а й на всеукраїнському етапі. Дівчина займається акваріумістикою."Останнє – це у нас був лабідохроміс жовтенький. Чому ми саме цю роботу взяли, бо ця рибка по своїй поведінці є надцікавою, як мінімум через те, що вона інкубує ікру у ротовій порожнині", – говорить дослідниця.Загалом переможців обирали із 35-ти територіальних громад області, де є еколого-натуралістичні гуртки.

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