Волинський митець створив різдвяну шопку з яєчної шкаралупи. ФОТО

Анатолій Бойко презентував новий експонат із яєчних шкаралуп, створений до різдвяних свят. Нова композиція – це різдвяна шопка з позолоченими елементами, частинками бурштину зі святковою підсвіткою.



Як розповів



"Тут є одне гусяче яйце (праворуч), і ще одне розрізане наполовину, нарізане в полоску і закручене, і все оброблене металом. Є ще дві різдвяні шопки, створені в попередні роки, одна з яких знаходиться у Всесвітньому каталозі", – каже волинянин.



Розмір композиції – орієнтовно 15 на 15 сантиметрів. Позолочені елементи, каже Анатолій Бойко, виготовили на замовлення спеціально для створення такої шопки. "Фігурки вилиті з такого матеріалу, з якого виливають більярдні шари. Це дуже міцний пластик, який піддається позолоті", – сказав володимирчанин.







На задньому фоні шопки змайстрована своєрідна стіна з каменю – частин бурштину. "Камінь я побив хаотично і склеїв частини для природнього сколу. Також дав підсвітку у двох кольорах: де яйце – синім, а де бурштин – червоним", – говорить майстер.



Нова робота, додав Анатолій Бойко, доповнила колекцію робіт, створених до традиційних українських свят.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майстер із Володимирапрезентував новий експонат із яєчних шкаралуп, створений до різдвяних свят. Нова композиція – це різдвяна шопка з позолоченими елементами, частинками бурштину зі святковою підсвіткою.Як розповів Суспільному митець, композиція зображає вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового, де на яйці розташовані фігури Діви Марії, святого Йосипа та інших біблійних персонажів."Тут є одне гусяче яйце (праворуч), і ще одне розрізане наполовину, нарізане в полоску і закручене, і все оброблене металом. Є ще дві різдвяні шопки, створені в попередні роки, одна з яких знаходиться у Всесвітньому каталозі", – каже волинянин.Розмір композиції – орієнтовно 15 на 15 сантиметрів. Позолочені елементи, каже Анатолій Бойко, виготовили на замовлення спеціально для створення такої шопки. "Фігурки вилиті з такого матеріалу, з якого виливають більярдні шари. Це дуже міцний пластик, який піддається позолоті", – сказав володимирчанин.На задньому фоні шопки змайстрована своєрідна стіна з каменю – частин бурштину. "Камінь я побив хаотично і склеїв частини для природнього сколу. Також дав підсвітку у двох кольорах: де яйце – синім, а де бурштин – червоним", – говорить майстер.Нова робота, додав Анатолій Бойко, доповнила колекцію робіт, створених до традиційних українських свят.

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