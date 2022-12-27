Волинський митець створив різдвяну шопку з яєчної шкаралупи. ФОТО

Волинський митець створив різдвяну шопку з яєчної шкаралупи. ФОТО
Майстер із Володимира Анатолій Бойко презентував новий експонат із яєчних шкаралуп, створений до різдвяних свят. Нова композиція – це різдвяна шопка з позолоченими елементами, частинками бурштину зі святковою підсвіткою.

Як розповів Суспільному митець, композиція зображає вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового, де на яйці розташовані фігури Діви Марії, святого Йосипа та інших біблійних персонажів.

"Тут є одне гусяче яйце (праворуч), і ще одне розрізане наполовину, нарізане в полоску і закручене, і все оброблене металом. Є ще дві різдвяні шопки, створені в попередні роки, одна з яких знаходиться у Всесвітньому каталозі", – каже волинянин.

Розмір композиції – орієнтовно 15 на 15 сантиметрів. Позолочені елементи, каже Анатолій Бойко, виготовили на замовлення спеціально для створення такої шопки. "Фігурки вилиті з такого матеріалу, з якого виливають більярдні шари. Це дуже міцний пластик, який піддається позолоті", – сказав володимирчанин.

Волинський митець створив різдвяну шопку з яєчної шкаралупи. ФОТО


На задньому фоні шопки змайстрована своєрідна стіна з каменю – частин бурштину. "Камінь я побив хаотично і склеїв частини для природнього сколу. Також дав підсвітку у двох кольорах: де яйце – синім, а де бурштин – червоним", – говорить майстер.

Нова робота, додав Анатолій Бойко, доповнила колекцію робіт, створених до традиційних українських свят.

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Теги: Волинь, мистецтво, Анатолій Бойко
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