Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64, – Нацполіція

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64, – Нацполіція
У Дніпрі на місці влучання російських ракет триває розбір завалів та документування воєнного злочину. Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 осіб, зокрема 6 дітей.

Про це повідомляє Національна поліція України у фейсбуці.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих, ще 64 - отримали поранення.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці влучання продовжують працювати всі профільні служби: рятувальники, лікарі, 5 слідчо-оперативних груп поліції, криміналістична лабораторія, патрульні поліцейські, криміналісти, кінологи.

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64, – Нацполіція


Навпроти будинку №118 по вул. Набережна Перемоги на зупинці громадського транспорту розгорнуто штаб прийому звернень людей, постраждалих внаслідок ракетного удару.

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64, – Нацполіція


Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.

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Теги: Дніпро, обстріл, постраждалі
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