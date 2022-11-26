Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64, – Нацполіція





Про це повідомляє



Наразі відомо про п’ятьох загиблих, ще 64 - отримали поранення.



Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці влучання продовжують працювати всі профільні служби: рятувальники, лікарі, 5 слідчо-оперативних груп поліції, криміналістична лабораторія, патрульні поліцейські, криміналісти, кінологи.







Навпроти будинку №118 по вул. Набережна Перемоги на зупинці громадського транспорту розгорнуто штаб прийому звернень людей, постраждалих внаслідок ракетного удару.







Нагадаємо, сьогодні,



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