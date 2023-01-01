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Рашисти забрали життя воїна з Волині Анатолія Левончука

Рашисти забрали життя воїна з Волині Анатолія Левончука
У війні за незалежність України загинув житель села Хренів Анатолій Левончук, 1985 року народження.

Сумну звістку повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус у фейсбуці.

Інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять дещо згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять!

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Теги: Анатолій Левончук, втрати Волині
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