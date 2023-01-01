Рашисти забрали життя воїна з Волині Анатолія Левончука

Анатолій Левончук, 1985 року народження.



Сумну звістку повідомив



Інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять дещо згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні за незалежність України загинув житель села Хренів, 1985 року народження.Сумну звістку повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус у фейсбуці.Інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять дещо згодом.

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