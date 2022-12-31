Навіть після найтемнішої ночі наступає світанок: добрі новини від ВолиньPost за 14 січня

Цей день не можна назвати добрим, адже ворог знову вдався до нового терору і обстрілював українські міста. Трагедія у Дніпрі – черговий шрам на серці українців та українок.Однак рашисти не знають, що в Україні навіть після найтемнішої ночі наступає світанок. Попри складний день,все ж були. Тож, аби підняти бойовий дух, нагадаємо вам про таке:Уряд Ізраїлю працює над тим, щоб передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони. Про це повідомив посол України в Ізраїліпід час брифінгу в Media Center Ukraine.Окрім того, міністерство закордонних справ Ізраїлю анонсувало збільшення кількості допомоги для України у 2023 році.Уряд Італії ухвалив рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати, у тому числі балістичні ракети.Батарея ЗРК SAMP/T заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 і є ефективною системою переважно проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має обмежений антибалістичний потенціал (проти ракет малої дальності).Офіцер 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у січні 2022 року і подумати не міг, коли їхав Київською трасою серед звичного мирного потоку автівок, що вже в лютому тією ж трасою їхатиме на танку напереріз ворогу.До військового вишу Андрій, син офіцера-танкіста, вступав у 2015 році, під час війни. Тож добре розумів, яку долю для себе обирає.Та події 24 лютого минулого року, все, що було після нього і триває дотепер, те, через що довелося пройти, вразило і змусило чимало всього переосмислити, зізнається Андрій, досвідчений бойовий командир одного з танкових підрозділів нашої Князівської бригади.Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 грудня ЗСУ уже знищили близько 114660 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 114660 (+530) осіб,• танків ‒ 3104 (+6) од,• бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,• артилерійських систем – 2090 (+4) од,• РСЗВ – 437 (+0) од,• засобів ППО ‒ 219 (+1) од,• літаків – 286 (+0) од,• гелікоптерів – 276 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),• крилатих ракет ‒ 723 (+0),• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,• спеціальної техніки ‒ 186 (+2).Предстоятель Православної Церкви Українипроведе службу з нагоди свята Богоявлення 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.Зазначається, що належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» підписано відповідну угоду.За ними – майбутнє! У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі нагородили майже півтори сотні учнів. Нагороди дітям та підліткам присвоїли за здобутки в дослідженнях екології, переможцям всеукраїнських конкурсів та міжнародних екопроєктах.Майстер із Володимирапрезентував новий експонат із яєчних шкаралуп, створений до різдвяних свят. Нова композиція – це різдвяна шопка з позолоченими елементами, частинками бурштину зі святковою підсвіткою. Вона зображає вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового, де на яйці розташовані фігури Діви Марії, святого Йосипа та інших біблійних персонажів.