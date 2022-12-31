Навіть після найтемнішої ночі наступає світанок: добрі новини від ВолиньPost за 14 січня
14 січень, 23:17
Цей день не можна назвати добрим, адже ворог знову вдався до нового терору і обстрілював українські міста. Трагедія у Дніпрі – черговий шрам на серці українців та українок.
Однак рашисти не знають, що в Україні навіть після найтемнішої ночі наступає світанок. Попри складний день, добрі новини все ж були. Тож, аби підняти бойовий дух, нагадаємо вам про таке:
Ізраїль передасть Україні системи оповіщення про ракети і дрони
Уряд Ізраїлю працює над тим, щоб передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час брифінгу в Media Center Ukraine.
Окрім того, міністерство закордонних справ Ізраїлю анонсувало збільшення кількості допомоги для України у 2023 році.
Італія передасть Україні ЗРК SAMP/T, – ЗМІ
Уряд Італії ухвалив рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати, у тому числі балістичні ракети.
Батарея ЗРК SAMP/T заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 і є ефективною системою переважно проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має обмежений антибалістичний потенціал (проти ракет малої дальності).
«І «Леопардам», і «Леклеркам», і «Абрамсам», і «Меркавам» дамо раду», – офіцер бригади з Волині
Офіцер 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у січні 2022 року і подумати не міг, коли їхав Київською трасою серед звичного мирного потоку автівок, що вже в лютому тією ж трасою їхатиме на танку напереріз ворогу.
До військового вишу Андрій, син офіцера-танкіста, вступав у 2015 році, під час війни. Тож добре розумів, яку долю для себе обирає.
Та події 24 лютого минулого року, все, що було після нього і триває дотепер, те, через що довелося пройти, вразило і змусило чимало всього переосмислити, зізнається Андрій, досвідчений бойовий командир одного з танкових підрозділів нашої Князівської бригади.
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ЗСУ знищили за добу 530 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 грудня ЗСУ уже знищили близько 114660 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 114660 (+530) осіб,
• танків ‒ 3104 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,
• артилерійських систем – 2090 (+4) од,
• РСЗВ – 437 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 219 (+1) од,
• літаків – 286 (+0) од,
• гелікоптерів – 276 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),
• крилатих ракет ‒ 723 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,
• спеціальної техніки ‒ 186 (+2).
ПЦУ проведе нову службу в Києво-Печерській Лаврі
Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній проведе службу з нагоди свята Богоявлення 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Зазначається, що належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» підписано відповідну угоду.
У Луцьку нагородили юних екологів-дослідників. ВІДЕО
За ними – майбутнє! У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі нагородили майже півтори сотні учнів. Нагороди дітям та підліткам присвоїли за здобутки в дослідженнях екології, переможцям всеукраїнських конкурсів та міжнародних екопроєктах.
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Волинський митець створив різдвяну шопку з яєчної шкаралупи. ФОТО
Майстер із Володимира Анатолій Бойко презентував новий експонат із яєчних шкаралуп, створений до різдвяних свят. Нова композиція – це різдвяна шопка з позолоченими елементами, частинками бурштину зі святковою підсвіткою. Вона зображає вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового, де на яйці розташовані фігури Діви Марії, святого Йосипа та інших біблійних персонажів.
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Однак рашисти не знають, що в Україні навіть після найтемнішої ночі наступає світанок. Попри складний день, добрі новини все ж були. Тож, аби підняти бойовий дух, нагадаємо вам про таке:
Ізраїль передасть Україні системи оповіщення про ракети і дрони
Уряд Ізраїлю працює над тим, щоб передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час брифінгу в Media Center Ukraine.
Окрім того, міністерство закордонних справ Ізраїлю анонсувало збільшення кількості допомоги для України у 2023 році.
Італія передасть Україні ЗРК SAMP/T, – ЗМІ
Уряд Італії ухвалив рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати, у тому числі балістичні ракети.
Батарея ЗРК SAMP/T заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 і є ефективною системою переважно проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має обмежений антибалістичний потенціал (проти ракет малої дальності).
«І «Леопардам», і «Леклеркам», і «Абрамсам», і «Меркавам» дамо раду», – офіцер бригади з Волині
Офіцер 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у січні 2022 року і подумати не міг, коли їхав Київською трасою серед звичного мирного потоку автівок, що вже в лютому тією ж трасою їхатиме на танку напереріз ворогу.
До військового вишу Андрій, син офіцера-танкіста, вступав у 2015 році, під час війни. Тож добре розумів, яку долю для себе обирає.
Та події 24 лютого минулого року, все, що було після нього і триває дотепер, те, через що довелося пройти, вразило і змусило чимало всього переосмислити, зізнається Андрій, досвідчений бойовий командир одного з танкових підрозділів нашої Князівської бригади.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
ЗСУ знищили за добу 530 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 грудня ЗСУ уже знищили близько 114660 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 114660 (+530) осіб,
• танків ‒ 3104 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,
• артилерійських систем – 2090 (+4) од,
• РСЗВ – 437 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 219 (+1) од,
• літаків – 286 (+0) од,
• гелікоптерів – 276 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),
• крилатих ракет ‒ 723 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,
• спеціальної техніки ‒ 186 (+2).
ПЦУ проведе нову службу в Києво-Печерській Лаврі
Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній проведе службу з нагоди свята Богоявлення 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Зазначається, що належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» підписано відповідну угоду.
У Луцьку нагородили юних екологів-дослідників. ВІДЕО
За ними – майбутнє! У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі нагородили майже півтори сотні учнів. Нагороди дітям та підліткам присвоїли за здобутки в дослідженнях екології, переможцям всеукраїнських конкурсів та міжнародних екопроєктах.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Волинський митець створив різдвяну шопку з яєчної шкаралупи. ФОТО
Майстер із Володимира Анатолій Бойко презентував новий експонат із яєчних шкаралуп, створений до різдвяних свят. Нова композиція – це різдвяна шопка з позолоченими елементами, частинками бурштину зі святковою підсвіткою. Вона зображає вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового, де на яйці розташовані фігури Діви Марії, святого Йосипа та інших біблійних персонажів.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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