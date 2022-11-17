Де і коли на Волині вимикатимуть світло 15 січня. ГРАФІК
14 січень, 22:56
Сьогодні, 14 січня, енергетичний фронт зазнав втрат – вкотре пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури України. В об’єднаній енергосистемі зберігається дефіцит потужності.
Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.
Зауважують, що можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.
«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні», – йдеться у повідомленні.
Ознайомитись із графіками вимкнень 15 січня можна за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.
Зауважують, що можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.
«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні», – йдеться у повідомленні.
Ознайомитись із графіками вимкнень 15 січня можна за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 12, – ОВА
14 січень, 23:47
Навіть після найтемнішої ночі наступає світанок: добрі новини від ВолиньPost за 14 січня
14 січень, 23:17
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 15 січня. ГРАФІК
14 січень, 22:56
Рашисти забрали життя воїна з Волині Анатолія Левончука
14 січень, 22:30
Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64, – Нацполіція
14 січень, 22:00
Медіа