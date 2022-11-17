Де і коли на Волині вимикатимуть світло 15 січня. ГРАФІК





Про це інформує



Зауважують, що можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.



«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні», – йдеться у повідомленні.



Ознайомитись із графіками вимкнень 15 січня можна за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 січня, енергетичний фронт зазнав втрат – вкотре пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури України. В об’єднаній енергосистемі зберігається дефіцит потужності.Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.Зауважують, що можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні», – йдеться у повідомленні.Ознайомитись із графіками вимкненьможна за посиланням:

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