Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 12, – ОВА
14 січень, 23:47
Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок російського теракту зросла до 12.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
За його словами, станом на 23:02 14 січня відомо про 12 загиблих внаслідок влучання російської ракети у дніпровський багатоповерховий будинок.
На місці влучання російських ракет триває розбір завалів та документування воєнного злочину. Станом на 20:00 було відомо про 5 загиблих, 64 – отримали поранення.
Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.
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Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
За його словами, станом на 23:02 14 січня відомо про 12 загиблих внаслідок влучання російської ракети у дніпровський багатоповерховий будинок.
На місці влучання російських ракет триває розбір завалів та документування воєнного злочину. Станом на 20:00 було відомо про 5 загиблих, 64 – отримали поранення.
Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.
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