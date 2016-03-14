Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 12, – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 12, – ОВА
Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок російського теракту зросла до 12.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

За його словами, станом на 23:02 14 січня відомо про 12 загиблих внаслідок влучання російської ракети у дніпровський багатоповерховий будинок.

На місці влучання російських ракет триває розбір завалів та документування воєнного злочину. Станом на 20:00 було відомо про 5 загиблих, 64 – отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.

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Теги: Дніпро, обстріл, постраждалі, загиблі, теракт
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