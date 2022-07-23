По багатоповерхівці Дніпра росіяни вдарили «убивцею авіаносців», – Повітряні сили





Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає



"Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі – це ракета Х-22, випущена з дального бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом 5 пусків цих ракет.



Що це за ракета? Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку.



Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди… Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту", – зазначив речник.



Ігнат також повідомив, що у суботу по Києву й Харкову били зенітними ракетами, які призначені для ураження повітряних цілей і які є дуже небезпечними для населення.



"Чому це терористи, чому це нелюди? Тому що почали ракетами, які є зенітні, С-400 або С-300… Вже встановлено тип ракет, якими били по Києву. Це ті ракети, якими б’ють постійно по східних регіонах нашої держави, це й Харківщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина страждає фактично щодня від цих ракет. Вже і з північного напрямку почалися ці напади.



Чому ми називаємо це зброєю терористів? Тому що ракети призначені для ураження повітряних цілей з тисячами вражаючих елементів для того, щоб знищувати літак, ракету, БПЛА чи гелікоптер. Ці уламки летять на сотні метрів, вражають мирне населення. По містах стріляти – це чистої води тероризм. Цими ракетами сьогодні били по Києву. І по Харкову теж були цієї доби удари саме цими комплексами", – додав Юрій Ігнат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.Про це розповів речник Повітряних силв ефірі телемарафону, передає "Українська правда" "Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі – це ракета Х-22, випущена з дального бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом 5 пусків цих ракет.Що це за ракета? Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку.Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди… Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту", – зазначив речник.Ігнат також повідомив, що у суботу по Києву й Харкову били зенітними ракетами, які призначені для ураження повітряних цілей і які є дуже небезпечними для населення."Чому це терористи, чому це нелюди? Тому що почали ракетами, які є зенітні, С-400 або С-300… Вже встановлено тип ракет, якими били по Києву. Це ті ракети, якими б’ють постійно по східних регіонах нашої держави, це й Харківщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина страждає фактично щодня від цих ракет. Вже і з північного напрямку почалися ці напади.Чому ми називаємо це зброєю терористів? Тому що ракети призначені для ураження повітряних цілей з тисячами вражаючих елементів для того, щоб знищувати літак, ракету, БПЛА чи гелікоптер. Ці уламки летять на сотні метрів, вражають мирне населення. По містах стріляти – це чистої води тероризм. Цими ракетами сьогодні били по Києву. І по Харкову теж були цієї доби удари саме цими комплексами", – додав Юрій Ігнат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію