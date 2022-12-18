Відома телеведуча здійснила мрію 13-річної дівчини, маму якої вбили рашисти

Катрусі, котра постраждала в обстрілі у Краматорську. Дівчині влаштували модну фотосесію та розмістили світлини у журналі.



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У квітні 2022 року росіяни обстріляли ракетами вокзал у Краматорську – загинуло 59 осіб, понад 300 отримали поранення. Серед них була і школярка Катя Іоргу, – вона з рідними тоді стояла в черзі на евакуацію. Її мама загинула, а дівчина отримала важкі ураження ніг. Пригадує як отямилася від крику: "Лягай". Після шоку кликала маму, але вже лише в лікарні дізналася, що її не стало. Нині Катею та її сестричкою опікується тітка. Шлях Каті до відновлення – складні операції й тривала реабілітація. Завдяки медикам і психологам Охматдит помітні перші зміни на краще.



Попри весь пережитий жах, дівчина знаходить сили жити і мріяти. Катя любить малювати, робити картини зі стразами та мріє стати моделлю і з'являтися на сторінках журналів! Українська фотографиня Тетяна Бундзило, подруга Соломії Вітвіцької, вирішила наблизити Катю до здійснення її мрії, подарувати враження. Дівчинка отримала професійну фотосесію – у студії, у кількох стильних образах, з професійними зачіскою та макіяжем. З Катею також знялася її сестричка Юля.







"Мені хотілося втішити, зробити радість дівчатам, котрі пережили таке горе… І у цій страшній війні життя має продовжуватися. Знайшла студію і зібрала команду – найкращих українських фешн-фахівців. Було дуже хвилююче, але Катя та Юля змогли довіритись мені. Диво є! І ми можемо створити його для інших", – розповіла Тетяна Бундзило.



Чарівники благодійного проєкту "Здійсни мрію" разом із ведучою Соломією Вітвіцькою домовилися про публікацію фотосесії дівчини в новому зимовому випуску глянцевого журналу NOVA Kids. І ось на черговому концерті Соломії Вітвіцької в Охматдиті ведуча урочисто вручила журнал Каті! Це був неймовірний новорічний сюрприз. Дівчина не могла повірити, що її мрія здійснилася так швидко. Це додає віри в добрих людей, в те, що вона зможе впоратися з дорослим життям без мами… І досягти успіху, здійснити мрію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Небайдужі чарівники разом з благодійним проєктом "Здійсни мрію" 1+1 media виконали бажання 13-річної, котра постраждала в обстрілі у Краматорську. Дівчині влаштували модну фотосесію та розмістили світлини у журналі.Про це пише ТСН У квітні 2022 року росіяни обстріляли ракетами вокзал у Краматорську – загинуло 59 осіб, понад 300 отримали поранення. Серед них була і школярка, – вона з рідними тоді стояла в черзі на евакуацію. Її мама загинула, а дівчина отримала важкі ураження ніг. Пригадує як отямилася від крику: "Лягай". Після шоку кликала маму, але вже лише в лікарні дізналася, що її не стало. Нині Катею та її сестричкою опікується тітка. Шлях Каті до відновлення – складні операції й тривала реабілітація. Завдяки медикам і психологам Охматдит помітні перші зміни на краще.Попри весь пережитий жах, дівчина знаходить сили жити і мріяти. Катя любить малювати, робити картини зі стразами та мріє стати моделлю і з'являтися на сторінках журналів! Українська фотографиня, подруга, вирішила наблизити Катю до здійснення її мрії, подарувати враження. Дівчинка отримала професійну фотосесію – у студії, у кількох стильних образах, з професійними зачіскою та макіяжем. З Катею також знялася її сестричка"Мені хотілося втішити, зробити радість дівчатам, котрі пережили таке горе… І у цій страшній війні життя має продовжуватися. Знайшла студію і зібрала команду – найкращих українських фешн-фахівців. Було дуже хвилююче, але Катя та Юля змогли довіритись мені. Диво є! І ми можемо створити його для інших", – розповіла Тетяна Бундзило.Чарівники благодійного проєкту "Здійсни мрію" разом із ведучою Соломією Вітвіцькою домовилися про публікацію фотосесії дівчини в новому зимовому випуску глянцевого журналу NOVA Kids. І ось на черговому концерті Соломії Вітвіцької в Охматдиті ведуча урочисто вручила журнал Каті! Це був неймовірний новорічний сюрприз. Дівчина не могла повірити, що її мрія здійснилася так швидко. Це додає віри в добрих людей, в те, що вона зможе впоратися з дорослим життям без мами… І досягти успіху, здійснити мрію.

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