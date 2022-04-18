Учора, 14 січня, ППО збила 25 із 38 ракет
Сьогодні, 04:47
У суботу українська ППО знищила 25 із 38 російських ракет різних типів.
Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.
"Загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59".
14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.
Близько 13.00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.
В той же час в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації.
Із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.
Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).
Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань – "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".
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Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.
"Загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59".
14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.
Близько 13.00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.
В той же час в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації.
Із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.
Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).
Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань – "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".
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