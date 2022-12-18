Драгер показав у небо: у Луцьку нетверезого керманича позбавили прав

Драгер показав у небо: у Луцьку нетверезого керманича позбавили прав
Штраф 17 тисяч гривень та рік без прав – таке покарання отримав водій позашляховика Mercedes, якого спіймали п’яним у центрі Луцька.

Відповідну постанову виніс Луцький міськрайонний суд, передає ІА Волинські новини.

Водій Mercedes-Benz ML270 Ростислав Б. 7 листопада минулого року рухався в обідню пору вулицею Богдана Хмельницького, будучи п’яним. Своїми діями він вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Правопорушник та його захисник на розгляд справи не з’явилися, тому суд вивчав докази вивчали без їхньої присутності. У рапорті патрульного було вказано, що водій скаржився на погане самопочуття, тому на місце пригоди викликали швидку. Виявивши ознаки алкогольного сп’яніння, керманичу було запропоновано пройти огляд.

На переконання суду, вину водія доводять чек приладу «Drager Alcotest 7510», який показав результат «стрілки вгору». В підсумку суд оштрафував водія Mercedes на 17 тисяч гривень та на рік позбавив його водійського посвідчення.

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Теги: П'яний водій, штраф, суд
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