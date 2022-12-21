Як змінилася вартість оренди квартир на Волині за 2022 рік
Сьогодні, 08:18
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% з 4 294 до 5 699 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Волинь – на одинадцятому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.
За даними статистичного відомства, на друге місце вийшла Закарпатська область, де вартість оренди зросла майже вдвічі до 8 706 гривень. У Києві оренда подешевшала на 10,3% до 7 637 гривень. Місто опустилося на третє місце за вартістю.
Волинь опинилася на 11 місці. Оренда збільшилася з 3421 гривень до 5049 гривень, тобто на 47,6%
Вартість оренди зросла у західних та деяких центральних областях України. Водночас, ціни впали в Харківській (на 30,9% до 3 430 гривень), в Одеській (на 9,5% до 4 600 гривень) та Запорізькій (на 2,2% до 2 931 гривні) областях.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.
За даними статистичного відомства, на друге місце вийшла Закарпатська область, де вартість оренди зросла майже вдвічі до 8 706 гривень. У Києві оренда подешевшала на 10,3% до 7 637 гривень. Місто опустилося на третє місце за вартістю.
Волинь опинилася на 11 місці. Оренда збільшилася з 3421 гривень до 5049 гривень, тобто на 47,6%
Вартість оренди зросла у західних та деяких центральних областях України. Водночас, ціни впали в Харківській (на 30,9% до 3 430 гривень), в Одеській (на 9,5% до 4 600 гривень) та Запорізькій (на 2,2% до 2 931 гривні) областях.
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