Курс валют у Луцьку 15 січня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 42.65, а продають за – 42.87.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,16.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 січня готівковий курс долара становить 40.45, продають його за 40.56.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 42.65, а продають за – 42.87.Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,16.

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