За дані про пілота, який вистрелив по багатоповерхівці в Дніпрі, обіцяють 25 тисяч у.о.

За дані про пілота, який вистрелив по багатоповерхівці в Дніпрі, обіцяють 25 тисяч у.о.
Український підприємець та політичний діяч Геннадій Корбан оголосив винагороду за особисті дані пілота ВПС РФ, який випустив ракету по житловій дев'ятиповерхівці у Дніпрі.

За достовірну інформацію він обіцяє виплатити 25 тисяч доларів, - повідомляє Obozrevatel.


Про це він сам написав у себе на Telegram-каналі. При цьому бізнесмен озвучив посадову інформацію про військового злочинця.

"52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Шайковка.ТУ-22М3. в/ч 33310. Позивний ведучого 42492. Пуск був з району м. Курськ, посадка в Рязані. Ракета Х-22. Це той негідник, який запустив ракету по житловому будинку", – вказав Корбан.

Він наголосив, що немає безіменних злочинців, кожен, хто безпосередньо несе смерть та руйнування, має прізвище та адресу проживання. Саме це необхідно повідомити, щоб отримати від Корбана винагороду.


"Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 000 у. е. на анонімних умовах", запевнив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпро, Україна, війна, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину і залишили без води 60 тисяч українців
Сьогодні, 10:43
За дані про пілота, який вистрелив по багатоповерхівці в Дніпрі, обіцяють 25 тисяч у.о.
Сьогодні, 10:31
Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 15 січня
Сьогодні, 09:32
Росіяни завдали 60 авіаційних та ракетних ударів та 69 разів обстріляли Україну РСЗВ, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Кривому Розі під час російського обстрілу під землею опинилися майже 1000 гірників У Кривому Розі під час російського обстрілу під землею опинилися майже 1000 гірників
11 жовтень, 2022, 06:31
Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв
14 вересень, 2022, 09:05
Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО
11 березень, 2022, 08:48
Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину і залишили без води 60 тисяч українців
Сьогодні, 10:43
 0
За дані про пілота, який вистрелив по багатоповерхівці в Дніпрі, обіцяють 25 тисяч у.о.
Сьогодні, 10:31
 0
Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 15 січня
Сьогодні, 09:32
 0
Росіяни завдали 60 авіаційних та ракетних ударів та 69 разів обстріляли Україну РСЗВ, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8