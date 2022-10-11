За дані про пілота, який вистрелив по багатоповерхівці в Дніпрі, обіцяють 25 тисяч у.о.





За достовірну інформацію він обіцяє виплатити 25 тисяч доларів, - повідомляє





Про це він сам написав у себе на Telegram-каналі. При цьому бізнесмен озвучив посадову інформацію про військового злочинця.



"52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Шайковка.ТУ-22М3. в/ч 33310. Позивний ведучого 42492. Пуск був з району м. Курськ, посадка в Рязані. Ракета Х-22. Це той негідник, який запустив ракету по житловому будинку", – вказав Корбан.



Він наголосив, що немає безіменних злочинців, кожен, хто безпосередньо несе смерть та руйнування, має прізвище та адресу проживання. Саме це необхідно повідомити, щоб отримати від Корбана винагороду.





"Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 000 у. е. на анонімних умовах", запевнив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український підприємець та політичний діяч Геннадій Корбан оголосив винагороду за особисті дані пілота ВПС РФ, який випустив ракету по житловій дев'ятиповерхівці у Дніпрі.За достовірну інформацію він обіцяє виплатити 25 тисяч доларів, - повідомляє Obozrevatel Про це він сам написав у себе на Telegram-каналі. При цьому бізнесмен озвучив посадову інформацію про військового злочинця."52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Шайковка.ТУ-22М3. в/ч 33310. Позивний ведучого 42492. Пуск був з району м. Курськ, посадка в Рязані. Ракета Х-22. Це той негідник, який запустив ракету по житловому будинку", – вказав Корбан.Він наголосив, що немає безіменних злочинців, кожен, хто безпосередньо несе смерть та руйнування, має прізвище та адресу проживання. Саме це необхідно повідомити, щоб отримати від Корбана винагороду."Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 000 у. е. на анонімних умовах", запевнив він.

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