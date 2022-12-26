Окупанти обстріляли Дніпропетровщину і залишили без води 60 тисяч українців

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину і залишили без води 60 тисяч українців
Російські окупаційні війська обстріляли 3 громади Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни тричі обстрiляли Нікопольський район з важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Випустили по мирних мiстах та селах понад 20 снарядів.

Ніхто з людей не постраждав, але у Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередач, що живить насосну станцiю мiсцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин. На місці працюють аварійні служби.

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Теги: війна, обстріли, Дніпропетровськ
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