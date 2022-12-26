Окупанти обстріляли Дніпропетровщину і залишили без води 60 тисяч українців





Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Росіяни тричі обстрiляли Нікопольський район з важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Випустили по мирних мiстах та селах понад 20 снарядів.



Ніхто з людей не постраждав, але у Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередач, що живить насосну станцiю мiсцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин. На місці працюють аварійні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська обстріляли 3 громади Дніпропетровщині.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.Росіяни тричі обстрiляли Нікопольський район з важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Випустили по мирних мiстах та селах понад 20 снарядів.Ніхто з людей не постраждав, але у Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередач, що живить насосну станцiю мiсцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин. На місці працюють аварійні служби.

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