Дівчина, яку сфотографували на руїнах будинку в Дніпрі, незадовго до удару втратила на війні коханого





Коли росіяни вдарили по багатоквартирному будинку у Дніпрі 14 січня, Настя була у ліжку. Її накрило дверима, - повідомляє



За її словами, частини кухні, ванни, коридору і комірчини – немає. Квартира практично зруйнована вщент. Про це свідчить і фото, на якому Настя сидить посеред ванної кімнати, засипаної бетонними стінами. У той час вона чекала рятувальників.



"Там прірва, і я бачу інші частину під'їзду, чужого під'їзду. Він зберігся, я майже ціла, незважаючи на рану на голові і голі обдерті ноги", – пише дніпрянка.



Настя жила з батьками. Наразі дівчина не знає, чи вижили її тато з мамою. Переконана, що на момент, коли стався вибух, вони знаходилися на кухні.



"Я не знаю де батьки. Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, хотіла щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда (ймовірно, домашній улюбленець) вже нема. Він навряд вижив", – говорить дівчина.



Настя наголошує, що не хотіла для себе такої "популярності". Зараз вона лише хоче до батьків.



"Згадую дурні жарти батька сьогодні, як з мамою фоткали цуценят. Їли мамин Удон.



Я стала популярною, хоча і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи я існую взагалі?" – пише вона.



Те саме фото з Настею у меншому масштабі. Фото: Арсен Дзодзаєв

Трагедія, що сталася 14 січня – не єдина, яку Настя пережила за останній час. У вересні дівчина втратила свого коханого – Владислава із позивним "Фотік". Чоловік захищав Україну на фронті.



"Я не жила, а існувала весь час, намагалась змиритися, що мого хороброго Влада, Фотіка для побратимів і Котика для мене більше немає...я відчувала, що він буде мене оберігати.



Я не маю слів, в мене немає емоцій, я нічого не відчуваю крім великої порожнечі всередині", – ділиться Настя.



Зі сторінки Насті у соцмережі відомо, що минулого року, перед початком повномасштабної війни, вона закінчила Університет митної справи та фінансів у Дніпрі.



Наразі дівчина знаходиться у лікарні, адже отримала травми внаслідок "прильоту" ракети РФ у її дім. Кожен охочий може допомогти Насті зібрати кошти на нове житло за посиланням, адже квартири її родини більше немає.



Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники другий день розбирають завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Станом на ранок 15 січня відомо про 21 загиблого мешканця будинку та понад 70 поранених. З них – 14 дітей. Долі десятків людей досі залишаються невідомими.



За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни вдарили по будинку у Дніпрі ракетою, яку ще називають "убивцею авіаносців".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків", – це слова 23-річної дніпрянки Анастасії Швець, чиє фото на руїнах знищеної російською ракетою квартири облетіло ЗМІ і соцмережі.Коли росіяни вдарили по багатоквартирному будинку у Дніпрі 14 січня, Настя була у ліжку. Її накрило дверима, - повідомляє "Українська правда" За її словами, частини кухні, ванни, коридору і комірчини – немає. Квартира практично зруйнована вщент. Про це свідчить і фото, на якому Настя сидить посеред ванної кімнати, засипаної бетонними стінами. У той час вона чекала рятувальників."Там прірва, і я бачу інші частину під'їзду, чужого під'їзду. Він зберігся, я майже ціла, незважаючи на рану на голові і голі обдерті ноги", – пише дніпрянка.Настя жила з батьками. Наразі дівчина не знає, чи вижили її тато з мамою. Переконана, що на момент, коли стався вибух, вони знаходилися на кухні."Я не знаю де батьки. Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, хотіла щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда (ймовірно, домашній улюбленець) вже нема. Він навряд вижив", – говорить дівчина.Настя наголошує, що не хотіла для себе такої "популярності". Зараз вона лише хоче до батьків."Згадую дурні жарти батька сьогодні, як з мамою фоткали цуценят. Їли мамин Удон.Я стала популярною, хоча і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи я існую взагалі?" – пише вона.Те саме фото з Настею у меншому масштабі. Фото: Арсен ДзодзаєвТрагедія, що сталася 14 січня – не єдина, яку Настя пережила за останній час. У вересні дівчина втратила свого коханого – Владислава із позивним "Фотік". Чоловік захищав Україну на фронті."Я не жила, а існувала весь час, намагалась змиритися, що мого хороброго Влада, Фотіка для побратимів і Котика для мене більше немає...я відчувала, що він буде мене оберігати.Я не маю слів, в мене немає емоцій, я нічого не відчуваю крім великої порожнечі всередині", – ділиться Настя.Зі сторінки Насті у соцмережі відомо, що минулого року, перед початком повномасштабної війни, вона закінчила Університет митної справи та фінансів у Дніпрі.Наразі дівчина знаходиться у лікарні, адже отримала травми внаслідок "прильоту" ракети РФ у її дім. Кожен охочий може допомогти Насті зібрати кошти на нове житло за посиланням, адже квартири її родини більше немає.Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники другий день розбирають завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Станом на ранок 15 січня відомо про 21 загиблого мешканця будинку та понад 70 поранених. З них – 14 дітей. Долі десятків людей досі залишаються невідомими.За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни вдарили по будинку у Дніпрі ракетою, яку ще називають "убивцею авіаносців".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію