Треба готуватися до «важких днів»: у ДТЕК попередили українців про відключення світла
Сьогодні, 13:48
Компанія ДТЕК попереджає, що необхідно готуватися до важких днів через зменшення генерації внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 14 січня.
Діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, - пише "Главком".
«На жаль, відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено», – сказав він.
Сахарук спрогнозував, що аварійні відключення «будуть тривати не один день».
«Ситуація тут досі складна», – констатував він.
Як повідомлялося, 14 січня енергосистемі України завдано 12-й масований ракетний удар. Є влучання по об'єктах енергетики у п’ятьох областях. Енергетики працюють над відновленням.
Відомо, що окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку теплової електростанції. Зруйновано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки.
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Діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, - пише "Главком".
«На жаль, відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено», – сказав він.
Сахарук спрогнозував, що аварійні відключення «будуть тривати не один день».
«Ситуація тут досі складна», – констатував він.
Як повідомлялося, 14 січня енергосистемі України завдано 12-й масований ракетний удар. Є влучання по об'єктах енергетики у п’ятьох областях. Енергетики працюють над відновленням.
Відомо, що окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку теплової електростанції. Зруйновано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки.
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