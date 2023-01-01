Помер грузинський співак Вахтанг Кікабідзе, який підтримував Україну





Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на ресурс "Грузія онлайн".



Відомо, що актор останнім часом хворів.



Подробиць поки що не повідомляють.



Вахтанг Кікабідзе відомий своєю підтримкою України, називав війну справжнім геноцидом з боку Росії.



У 2008 році Кікабідзе відмовився від російського ордена Дружби через окупацію Росією Південної Осетії, після цього він не виступав у Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Грузинський кіноактор, естрадний співак, сценарист, кінорежисер, автор пісень, депутат Вахтанг (Буба) Кікабідзе помер на 84-му році життя.Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на ресурс "Грузія онлайн".Відомо, що актор останнім часом хворів.Подробиць поки що не повідомляють.Вахтанг Кікабідзе відомий своєю підтримкою України, називав війну справжнім геноцидом з боку Росії.У 2008 році Кікабідзе відмовився від російського ордена Дружби через окупацію Росією Південної Осетії, після цього він не виступав у Росії.

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