Велика Британія відправить Україні ударні вертольоти, – ЗМІ

Ріші Сунак.



Про це пише видання Mirror з посиланням на неназване "високопоставлене джерело в обороні", - повідомляє



В Британії очікують, що вертольоти Apache допоможуть Україні у боротьбі проти російських загарбників.



"Високопоставлене джерело в обороні повідомило, що за десятьма основними бойовими танками Challenger 2 буде надіслано до чотирьох вертольотів Apache", – пише Mirror.



Видання нагадує, що президент України Володимир Зеленський місяцями просив Захід поставити танки та літаки.



"Apache кардинально змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і мине деякий час, перш ніж можна буде розгорнути вертольоти. Інші члени НАТО тепер послудують цьому прикладу. Росія має тисячі танків, тому для стратегічного впливу знадобиться більше чотирьох Apache. Але тактично це серйозний крок", – цитує Mirror свого інсайдера.



Також інсайдер повідомив, що Британія передасть Україні вертольоти Apache моделі AH64E.



"Ми надсилаємо Apache AH64E – найсучаснішу версію, яка може знищити кілька цілей за секунди. Кожен Apache може бути озброєний до 16 протитанковими установками Hellfire, 76-ма 70-мм ракетами Hydra і 30-мм ланцюговою гарматою. Це означає, що чотири Apache можуть знищити цілий полк із 70 танків за кілька хвилин", – цитує видання своє високопоставлене джерело в обороні.



Зазначається, що кожен гелікоптер коштує близько 70 мільйонів фунтів стерлінгів і потребує двох пілотів і команди техніків, щоб підтримувати його в льотній придатності.



Також видання відзначає, що Apache AH64, які відправлять в Україну, будуть схожі на ті, на яких літав принц Гаррі в Афганістані.



Гелікоптер Westland Apache WAH-64D Longbow AH-64 Apache (McDonnell Douglas AH-64 Apache) – це американський основний ударний вертоліт, що перебуває на озброєнні армії США та її союзників із середини 1980-х років. Досі американські військові не мають планів заміни AH-64 на новіші машини. Ймовірно, термін їхньої служби буде подовжений і вони залишатимуться на озброєнні до 2040 років.



Велика Британія свого часу отримала 50 вертольотів Apache моделі AH-64D (WAH-64 – на фото), виготовлених за ліцензією англійською фірмою Westland. Від американського ригіналу вони відрізнялись тим, що містили англійський двигун Rolls-Royce Turbomeca RTM322. Однак у 2016 році США і Британія домовились про виготовлення нової партії вертольотів AH-64E з максимально можливим використанням компонентів WAH-64, але з новим двигуном General Electric T700. Переозброєння британської армії новими вертольотами Apache AH-64E мало відбутися до кінця 2022 року.

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