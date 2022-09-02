Волинські волонтери відправили на передову дві системи Starlink і «кікімори»

Волонтери з Волині відправили землякам-бійцям на передову чергову допомогу.Про це повідомляє газета "Нове життя".Координаторка любешівського волонтерського центруподілилася відразу кількома хорошими новинами. На Донеччину відправили дві системи Starlink. Такий пристрій для інтернет-зв’язку отримали бійці 88 батальйону морської піхоти та 63-їокремої механізованої бригади. Ціна одного – 11000 крон + 1400 крон активізація (по курсу в день оплати 17 966 грн та 18 114 грн). Замовляли на Чехію і в цьому та доставці в Україну допомогли наші земляки й землячки.Одержали допомогу від любешівців і козаки з 93 бригади «Холодний яр». Їм доставили маскувальні костюми, які виготовляли учні та вчителі Бірківського ліцею.