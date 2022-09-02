Волинські волонтери відправили на передову дві системи Starlink і «кікімори»

Волинські волонтери відправили на передову дві системи Starlink і «кікімори»
Волонтери з Волині відправили землякам-бійцям на передову чергову допомогу.

Про це повідомляє газета "Нове життя".

Координаторка любешівського волонтерського центру Іванна Оласюк поділилася відразу кількома хорошими новинами. На Донеччину відправили дві системи Starlink. Такий пристрій для інтернет-зв’язку отримали бійці 88 батальйону морської піхоти та 63-їокремої механізованої бригади. Ціна одного – 11000 крон + 1400 крон активізація (по курсу в день оплати 17 966 грн та 18 114 грн). Замовляли на Чехію і в цьому та доставці в Україну допомогли наші земляки й землячки.

Одержали допомогу від любешівців і козаки з 93 бригади «Холодний яр». Їм доставили маскувальні костюми, які виготовляли учні та вчителі Бірківського ліцею.

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Теги: війна, допомога, Волинь, волонтери
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