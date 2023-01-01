В прикордонних районах Волині — масові перевірки населення
Сьогодні, 17:59
Національна поліція України продовжує профілактичні заходи в населених пунктах, розташованих поблизу кордону з республікою Білорусь.
Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Рівненщина, Житомирщина та Волинь — тилові області, але мають спільний кордон із країною, яка дозволила росії напасти на Україну зі своєї території і сприяє тероризуючим обстрілам мирного українського населення. Тому правоохоронці постійно контролюють ситуацію у прикордонних районах.
"Загалом поліція вже перевірила більш як 345 тисяч осіб у майже 1000 прикордонних населених пунктах Житомирщини, Волині та Рівненщини. Тих, хто викликав особливі підозри, перевіряли і на поліграфі. Більше 100 осіб поліція передала для подальшого відпрацювання у СБУ", - повідомив поліцейський.
Ці профілактичні заходи тривають і надалі.
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Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Рівненщина, Житомирщина та Волинь — тилові області, але мають спільний кордон із країною, яка дозволила росії напасти на Україну зі своєї території і сприяє тероризуючим обстрілам мирного українського населення. Тому правоохоронці постійно контролюють ситуацію у прикордонних районах.
"Загалом поліція вже перевірила більш як 345 тисяч осіб у майже 1000 прикордонних населених пунктах Житомирщини, Волині та Рівненщини. Тих, хто викликав особливі підозри, перевіряли і на поліграфі. Більше 100 осіб поліція передала для подальшого відпрацювання у СБУ", - повідомив поліцейський.
Ці профілактичні заходи тривають і надалі.
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