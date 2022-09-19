За 2022 рік на Волині поліцейські склали понад 6 тисяч протоколів на пішоходів порушників

Торік волинські патрульні склали 6100 адмінматеріалів на пішоходів, які перетинали проїзну частину поза пішохідним переходом, безпосередньо перед транспортним засобом, що наближається, або ж порушували інші правила дорожнього руху.Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.Ще 488 постанов поліцейські винесли на громадян, які вчинили такі ж порушення, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.Згідно зі ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП для пішоходів-порушників передбачена така відповідальність:- за непокору сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановлених місцях, безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються та невиконання інших правил дорожнього руху — штраф 255 гривень;- ті ж порушення, вчинені у стані сп'яніння, — штраф 680 гривень;- якщо дії спричинили створення аварійної обстановки — штраф 850 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.