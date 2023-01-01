«Не хочемо бути у війні»: в уряді Грузії пояснили, чому не хочуть передати Україні «Буки»

«Не хочемо бути у війні»: в уряді Грузії пояснили, чому не хочуть передати Україні «Буки»
Віцепрем’єрка Грузії Тея Цулукіані заявила, що спроби втягнути Грузію, її державу і її народ у військовий конфлікт у різних формах тривають, і це викликає жаль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал 1TV.ge.

"Відповідь єдина - уряд Грузії не дозволить, щоб держава Грузія була втягнута у військове протистояння. Тому, звичайно, допомоги військового типу одній зі сторін військового конфлікту ми не знайдемо, тим більше, що, наскільки мені відомо, мова йде про передачу такої зброї, яку ми придбали, але це лише деталь. Мабуть, головне - це головна генеральна лінія і позиція уряду, країни, яка називається Грузія, що ми не хочемо бути у війні" - сказала Цулукіані.

За її словами, Грузія пройшла через багато воєн.

"Ми дуже добре пам'ятаємо, яка це біда віда. Тому ми просто не можемо цього допустити, це наша відповідальність за майбутнє нашої країни. Тому, як ми пройшли по цьому лезу ножа до цього часу, я сподіваюся, що ми зможемо успішно пройти і в майбутньому", - сказала віцепрем’єрка.

"Я сподіваюся, що війна в Україні закінчиться найближчим часом і вона закінчиться перемогою української держави і народу", - додала вона.

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Теги: ЗРК "Бук", Україна, війна
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