Генсек НАТО анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні





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"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.



Ця заява пролунала напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.



Зазначено також, Київ вже давно наполягає на отриманні більш важкого озброєння, в тому числі танків, але західні країни неохоче йдуть назустріч, посилаючись на побоювання бути втягнутими у війну або спровокувати Росію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна незабаром може очікувати додаткових поставок важкого озброєння від західних країн.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian."Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.Ця заява пролунала напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.Зазначено також, Київ вже давно наполягає на отриманні більш важкого озброєння, в тому числі танків, але західні країни неохоче йдуть назустріч, посилаючись на побоювання бути втягнутими у війну або спровокувати Росію.

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