Генсек НАТО анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні

Генсек НАТО анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
Україна незабаром може очікувати додаткових поставок важкого озброєння від західних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Ця заява пролунала напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Зазначено також, Київ вже давно наполягає на отриманні більш важкого озброєння, в тому числі танків, але західні країни неохоче йдуть назустріч, посилаючись на побоювання бути втягнутими у війну або спровокувати Росію.

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Теги: НАТО, Україна, війна
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