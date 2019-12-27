Волинянин розповів про фронтову собаку, яка попереджала про ворожі «прильоти»





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Олег Торчинюк - волинський краєзнавець, військовий археолог, знаний у нашому краї пошуковець, член Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну», ще й колишній дільничний інспектор міліції Горохівського РВ УМВС України у Волинській області, капітан міліції, тоді став атовцем у свої 53 роки. На запитання «Чому?» сам собі відповів: «Бо так треба!»



Чоловік з особливою теплотою розповідає про окопну красуню - собаку з кличкою Гільза. Олег Улянович навіть хотів привезти Гільзу додому в Горохів, та після чергового ворожого обстрілу потрапив у госпіталь й на передову так і не повернувся.



…На бойову позицію для ротації вони прибули вночі. Знайомилися на ходу з бійцями, на чиї пости заступали. Вдивлялися в темряву, звідкіля щомиті на кожного чатувала ворожа куля, тому на Гільзу відразу ніхто не глянув. Та вона звикла до ротацій. Відчувала розлуку й сумно водила очима за тими, хто її пестив. Намагалася розгледіти в новоприбулих чоловіках того, хто перший зверне на неї увагу, й зустрілася поглядом із ним. Блискіт її очей з-під густого жмуту сірої «шевелюри» зупинив Олега Торчинюка біля дерев’яної споруди, що слугувала кухнею.



«Це наша Гільза! Розумниця! Воїн!» – відрекомендував йому з гордістю котрийсь із солдатів невелику пелехату собачину, яка загородила тільцем бокові двері приміщення. Перед ними оберігала своє найдорожче – шестеро кумедних новонароджених цуценят.



«Наш собака – найрозумніший!»

Гільза не дозволяла підходити до себе дві доби. Мостилася біля бліндажних димарів, щоб грітися в 30-градусний мороз, пильнувала, щоб не потрапити під гарячу руку котрогось із незнайомців, який міг недолюблювати собак (є й такі).



«Гільзо, мусимо ж ми якось ужитися, миритися, воювати, правда ж?» – спробував заговорити до недовірливого створіння пан Олег. І вона зрозуміла й погодилася. Навіть дозволила себе тримати ще одному добрякові у військовій формі – Сашкові з красномовним позивним Рембо, доки Олег зістригав скуйовджену шерсть.



…Скільки їх, чотирилапих друзів, які живуть із солдатами під «Градами» на лінії вогню, ніхто ніколи не рахуватиме. Відколи почалася російсько-українська війна, улюбленцем дорослих і дітей є помічник чернігівських піротехніків



Патрон – пес-винюхувач вибухівки, талісман Служби України з надзвичайних ситуацій. А на війні такого свого улюбленця чи й двох має кожен взвод. Принаймні так було в батальйоні, у складі якого відвойовували територіальну цілісність України герої цієї публікації Олег Торчинюк і Руслан Майко.



«І в кожній роті вам скажуть: «Наш собака – найрозумніший!» – стикалися з таким не раз, бачили на власні очі, коли між обстрілами доводилося перетинатися з побратимами із сусідніх окопів», – запевняють воїни.



Гільза, як і вся її собача братія, прибилася в окопи з якогось розбомбленого села. Дарма, що у новому місці постійно земля ходила ходором від розривів снарядів, зате тут її не кривдили й годували. Більше того: їй вірили. Якимсь дивом маленька Гільза, дуже схожа на породисту болонку, не лише «розказувала» іншими тембрами гавкоту про наближення зайців чи кіз, а й «серйознішала» до люті, вчуваючи за кілометр диверсантів. І не лише їх.



Коли той пелехатий клубок зривався з місця, притискав вуха й мчав до найближчого бліндажа, щоб затаїтися в найдальшому кутку, рота миттю наслідувала Гільзу. Бо знали: Гільза чула ворожий «приліт»! І поводилася звично, коли чула «відповідь» своїх.



А ще вона сама взяла на себе обов’язок супроводжувати своїх господарів, коли ті змінювалися на блокпостах. Водночас не забувала по годинах годувати своє чимале потомство, яке невдовзі швидко «розібрали» добрі «сусіди».



«Схоже, собаки теж швидко звикають до військового уставу», – усміхається Олег Улянович, пригадуючи свою симпатичну бойову подружку Гільзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Горохівчанин Олег Торчинюк, який шість років тому воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на Луганщині, поділився спогадами про фронтову собаку, яка попереджала воїнів про небезпеку.Про це повідомляє VSN Олег Торчинюк - волинський краєзнавець, військовий археолог, знаний у нашому краї пошуковець, член Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну», ще й колишній дільничний інспектор міліції Горохівського РВ УМВС України у Волинській області, капітан міліції, тоді став атовцем у свої 53 роки. На запитання «Чому?» сам собі відповів: «Бо так треба!»Чоловік з особливою теплотою розповідає про окопну красуню - собаку з кличкою Гільза. Олег Улянович навіть хотів привезти Гільзу додому в Горохів, та після чергового ворожого обстрілу потрапив у госпіталь й на передову так і не повернувся.…На бойову позицію для ротації вони прибули вночі. Знайомилися на ходу з бійцями, на чиї пости заступали. Вдивлялися в темряву, звідкіля щомиті на кожного чатувала ворожа куля, тому на Гільзу відразу ніхто не глянув. Та вона звикла до ротацій. Відчувала розлуку й сумно водила очима за тими, хто її пестив. Намагалася розгледіти в новоприбулих чоловіках того, хто перший зверне на неї увагу, й зустрілася поглядом із ним. Блискіт її очей з-під густого жмуту сірої «шевелюри» зупинив Олега Торчинюка біля дерев’яної споруди, що слугувала кухнею.«Це наша Гільза! Розумниця! Воїн!» – відрекомендував йому з гордістю котрийсь із солдатів невелику пелехату собачину, яка загородила тільцем бокові двері приміщення. Перед ними оберігала своє найдорожче – шестеро кумедних новонароджених цуценят.«Наш собака – найрозумніший!»Гільза не дозволяла підходити до себе дві доби. Мостилася біля бліндажних димарів, щоб грітися в 30-градусний мороз, пильнувала, щоб не потрапити під гарячу руку котрогось із незнайомців, який міг недолюблювати собак (є й такі).«Гільзо, мусимо ж ми якось ужитися, миритися, воювати, правда ж?» – спробував заговорити до недовірливого створіння пан Олег. І вона зрозуміла й погодилася. Навіть дозволила себе тримати ще одному добрякові у військовій формі – Сашкові з красномовним позивним Рембо, доки Олег зістригав скуйовджену шерсть.…Скільки їх, чотирилапих друзів, які живуть із солдатами під «Градами» на лінії вогню, ніхто ніколи не рахуватиме. Відколи почалася російсько-українська війна, улюбленцем дорослих і дітей є помічник чернігівських піротехніківПатрон – пес-винюхувач вибухівки, талісман Служби України з надзвичайних ситуацій. А на війні такого свого улюбленця чи й двох має кожен взвод. Принаймні так було в батальйоні, у складі якого відвойовували територіальну цілісність України герої цієї публікації Олег Торчинюк і Руслан Майко.«І в кожній роті вам скажуть: «Наш собака – найрозумніший!» – стикалися з таким не раз, бачили на власні очі, коли між обстрілами доводилося перетинатися з побратимами із сусідніх окопів», – запевняють воїни.Гільза, як і вся її собача братія, прибилася в окопи з якогось розбомбленого села. Дарма, що у новому місці постійно земля ходила ходором від розривів снарядів, зате тут її не кривдили й годували. Більше того: їй вірили. Якимсь дивом маленька Гільза, дуже схожа на породисту болонку, не лише «розказувала» іншими тембрами гавкоту про наближення зайців чи кіз, а й «серйознішала» до люті, вчуваючи за кілометр диверсантів. І не лише їх.Коли той пелехатий клубок зривався з місця, притискав вуха й мчав до найближчого бліндажа, щоб затаїтися в найдальшому кутку, рота миттю наслідувала Гільзу. Бо знали: Гільза чула ворожий «приліт»! І поводилася звично, коли чула «відповідь» своїх.А ще вона сама взяла на себе обов’язок супроводжувати своїх господарів, коли ті змінювалися на блокпостах. Водночас не забувала по годинах годувати своє чимале потомство, яке невдовзі швидко «розібрали» добрі «сусіди».«Схоже, собаки теж швидко звикають до військового уставу», – усміхається Олег Улянович, пригадуючи свою симпатичну бойову подружку Гільзу.

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