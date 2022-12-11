У Маневичах на прибирання снігу витратять 650 тисяч гривень

У Маневичах на прибирання снігу витратять 650 тисяч гривень
Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та комунальної власності Маневицької селищної ради оголосив тендер на послуги з прибирання снігу вулично-шляхових мереж населених пунктів громади.

Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua, пише ІА Волинські новини.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 16 січня. Очікувана вартість робіт становить 650 тисяч гривень.

Як вказано в тендерній документації, утримання доріг у зимовий період у межах населених пунктів Маневицької селищної ради полягає в наданні послуг із прибирання снігу, розсипання протиожеледного матеріалу на дорогах і тротуарах, очищення проїжджої частини доріг від снігу автотранспортом, очищення тротуарів від снігу та ожеледиці вручну або за допомогою спеціальної техніки.

Передбачено, зокрема, роботу автогрейдера DGB-140 (94 маш-год), тракторів на пневмоколісному ходу (22 маш-год), автомобіля ЗІЛ 130 (48 маш-год), автомобіля на колісному ходу з сумішшю (22 маш-год), тракторних причепів (38 маш-год), очищення доріг від снігу вручну та посипання покриття аварійно-небезпечних ділянок дороги протипожежним матеріалом вручну (240 люд-год), а також закупівлю піщано-соляної суміші (60 т).

Ці послуги на території населених пунктів Маневицької селищної ради мають надавати до 31 січня 2023 року.

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Теги: Сніг, бюджет, Волинь
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