До Білорусі прилетіли 8 винищувачів і 4 вантажні борти РФ, імовірно на навчання, – Беларускі Гаюн





Про це інформує моніторингова група



За інформацією "Беларускі Гаюн", протягом дня 15 січня на військовий аеродром у Барановичах з РФ прилетіли щонайменше 8 винищувачів ВКС РФ, серед них:



4 одиниці Су-34 ВКС РФ з реєстраційними номерами:



RF-95001 - прилетів о 16:05,

RF-*****4 - прилетів о 16:05,

RF-81853 - прилетів о 16:40,

RF-81862 - прилетів о 16:50.



4 одиниці Су-30 ВКС РФ з реєстраційними номерами:



RF-85805 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),

RF-85806 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),

RF-81874 - прилетів о 16:20 з Курська,

RF-81875 - прилетів о 16:20 з Курська.



Усі вони прибули в Барановичі в проміжку між 15:50 - 16:50 за київським часом. Точно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська (РФ). Проєкт зазначає, що до прильоту винищувачів у неділю, в Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ.



Крім цього, в Барановичі в неділю прилетіли і 4 військово-транспортні літаки:



Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) - прилетів о 12:46,

Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) - прилетів о 17:05,

Ан-26 ПКС РФ (RF-90319) - прилетів о 17:10,

Ан-12 ВКС РФ (RF-95409 - прилетів о 17:50.



Три з них прямували з РФ, а один (RF-93586) з 11 січня перебував у Мачулищах і в неділю перелетів у Барановичі, звідки полетів о 14:05. За даними "Беларускі Гаюн", щонайменше частина бортів щось привезли – цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів.



"Найімовірніше, літаки прибули для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях ЗС РБ і ЗС РФ, які МО РБ анонсувало ще 5 січня. Очікується, що ці навчання будуть проходити з 16 січня по 1 лютого", – йдеться у повідомленні.



Група нагадує, що 8 січня до Білорусі вже прибуло 12 вертольотів ВКС РФ. Тоді передбачалося, що авіація ПКС РФ на майбутніх навчаннях дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах і Барановичах. Група також не виключала, що можуть бути задіяні також Лідський, Лунінецький і Бобруйський аеродроми.



Однак кількість задіяних аеродромів може виявитися більшою, оскільки в анонсі навчань від 8 січня Міноборони Білорусі повідомило: "Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних Сил Білорусі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Білорусі на військовий аеродром у Барановичах із Росії в неділю прилетіли щонайменше 8 винищувачів і 4 вантажні борти.Про це інформує моніторингова група Беларускі Гаюн За інформацією "Беларускі Гаюн", протягом дня 15 січня на військовий аеродром у Барановичах з РФ прилетіли щонайменше 8 винищувачів ВКС РФ, серед них:4 одиниці Су-34 ВКС РФ з реєстраційними номерами:RF-95001 - прилетів о 16:05,RF-*****4 - прилетів о 16:05,RF-81853 - прилетів о 16:40,RF-81862 - прилетів о 16:50.4 одиниці Су-30 ВКС РФ з реєстраційними номерами:RF-85805 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),RF-85806 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),RF-81874 - прилетів о 16:20 з Курська,RF-81875 - прилетів о 16:20 з Курська.Усі вони прибули в Барановичі в проміжку між 15:50 - 16:50 за київським часом. Точно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська (РФ). Проєкт зазначає, що до прильоту винищувачів у неділю, в Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ.Крім цього, в Барановичі в неділю прилетіли і 4 військово-транспортні літаки:Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) - прилетів о 12:46,Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) - прилетів о 17:05,Ан-26 ПКС РФ (RF-90319) - прилетів о 17:10,Ан-12 ВКС РФ (RF-95409 - прилетів о 17:50.Три з них прямували з РФ, а один (RF-93586) з 11 січня перебував у Мачулищах і в неділю перелетів у Барановичі, звідки полетів о 14:05. За даними "Беларускі Гаюн", щонайменше частина бортів щось привезли – цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів."Найімовірніше, літаки прибули для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях ЗС РБ і ЗС РФ, які МО РБ анонсувало ще 5 січня. Очікується, що ці навчання будуть проходити з 16 січня по 1 лютого", – йдеться у повідомленні.Група нагадує, що 8 січня до Білорусі вже прибуло 12 вертольотів ВКС РФ. Тоді передбачалося, що авіація ПКС РФ на майбутніх навчаннях дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах і Барановичах. Група також не виключала, що можуть бути задіяні також Лідський, Лунінецький і Бобруйський аеродроми.Однак кількість задіяних аеродромів може виявитися більшою, оскільки в анонсі навчань від 8 січня Міноборони Білорусі повідомило: "Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних Сил Білорусі".

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