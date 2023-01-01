До Білорусі прилетіли 8 винищувачів і 4 вантажні борти РФ, імовірно на навчання, – Беларускі Гаюн

До Білорусі прилетіли 8 винищувачів і 4 вантажні борти РФ, імовірно на навчання, – Беларускі Гаюн
До Білорусі на військовий аеродром у Барановичах із Росії в неділю прилетіли щонайменше 8 винищувачів і 4 вантажні борти.

Про це інформує моніторингова група Беларускі Гаюн.

За інформацією "Беларускі Гаюн", протягом дня 15 січня на військовий аеродром у Барановичах з РФ прилетіли щонайменше 8 винищувачів ВКС РФ, серед них:

4 одиниці Су-34 ВКС РФ з реєстраційними номерами:

RF-95001 - прилетів о 16:05,
RF-*****4 - прилетів о 16:05,
RF-81853 - прилетів о 16:40,
RF-81862 - прилетів о 16:50.

4 одиниці Су-30 ВКС РФ з реєстраційними номерами:

RF-85805 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),
RF-85806 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),
RF-81874 - прилетів о 16:20 з Курська,
RF-81875 - прилетів о 16:20 з Курська.

Усі вони прибули в Барановичі в проміжку між 15:50 - 16:50 за київським часом. Точно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська (РФ). Проєкт зазначає, що до прильоту винищувачів у неділю, в Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ.

Крім цього, в Барановичі в неділю прилетіли і 4 військово-транспортні літаки:

Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) - прилетів о 12:46,
Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) - прилетів о 17:05,
Ан-26 ПКС РФ (RF-90319) - прилетів о 17:10,
Ан-12 ВКС РФ (RF-95409 - прилетів о 17:50.

Три з них прямували з РФ, а один (RF-93586) з 11 січня перебував у Мачулищах і в неділю перелетів у Барановичі, звідки полетів о 14:05. За даними "Беларускі Гаюн", щонайменше частина бортів щось привезли – цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів.

"Найімовірніше, літаки прибули для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях ЗС РБ і ЗС РФ, які МО РБ анонсувало ще 5 січня. Очікується, що ці навчання будуть проходити з 16 січня по 1 лютого", – йдеться у повідомленні.

Група нагадує, що 8 січня до Білорусі вже прибуло 12 вертольотів ВКС РФ. Тоді передбачалося, що авіація ПКС РФ на майбутніх навчаннях дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах і Барановичах. Група також не виключала, що можуть бути задіяні також Лідський, Лунінецький і Бобруйський аеродроми.

Однак кількість задіяних аеродромів може виявитися більшою, оскільки в анонсі навчань від 8 січня Міноборони Білорусі повідомило: "Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних Сил Білорусі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Білорусі прилетіли 8 винищувачів і 4 вантажні борти РФ, імовірно на навчання, – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 23:00
Волинянин розробив керамічний обігрівач для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 22:37
У Маневичах на прибирання снігу витратять 650 тисяч гривень
Сьогодні, 22:09
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 16 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 21:37
Волинянин розповів про фронтову собаку, яка попереджала про ворожі «прильоти»
Сьогодні, 20:43
Схожі новини
У Білорусі з лютого обмежать виїзд з країни чоловіків, які не пройшли звірку даних військового обліку У Білорусі з лютого обмежать виїзд з країни чоловіків, які не пройшли звірку даних військового обліку
13 січень, 19:22
Резніков про можливий наступ із Білорусі: «Переміщення з півночі займе багато часу, Росія не має ресурсів» Резніков про можливий наступ із Білорусі: «Переміщення з півночі займе багато часу, Росія не має ресурсів»
13 січень, 15:10
СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі
13 січень, 11:42
Окупанти нарощують авіаційне угруповання у Білорусі під виглядом навчань, – Генштаб Окупанти нарощують авіаційне угруповання у Білорусі під виглядом навчань, – Генштаб
12 січень, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Білорусі прилетіли 8 винищувачів і 4 вантажні борти РФ, імовірно на навчання, – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 23:00
 0
Волинянин розробив керамічний обігрівач для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 22:37
 0
У Маневичах на прибирання снігу витратять 650 тисяч гривень
Сьогодні, 22:09
 0
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 16 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 21:37
 0
Волинянин розповів про фронтову собаку, яка попереджала про ворожі «прильоти»
Сьогодні, 20:43
 0
Медіа
відео
1/8