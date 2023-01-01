Добрі новини від ВолиньPost за 15 січня

Пропонуємо вашій увазі традиційну підбірку, які з'являлися на електронних шпальтах нашого видання 15 січня.Отже, сьогодні ми писали про таке:Небайдужі чарівники разом з благодійним проєктом "Здійсни мрію" 1+1 media виконали бажання 13-річної Катрусі, котра постраждала в обстрілі у Краматорську. Українська фотографиня, подруга, вирішила наблизити Катю до здійснення її мрії, подарувати враження. Дівчинка отримала професійну фотосесію – у студії, у кількох стильних образах, з професійними зачіскою та макіяжем. З Катею також знялася її сестричкаВелика Британія відправить Україні чотири ударних вертольоти AH64 Apache і комплект протитанкових ракет Hellfire до них. Вони увійдуть до нового пакету військової допомоги, який напередодні затвердив прем'єр-міністр країниНебайдужі чарівники разом з благодійним проєктом "Здійсни мрію" 1+1 media виконали бажання 13-річної Катрусі, котра постраждала в обстрілі у Краматорську. Дівчині влаштували модну фотосесію та розмістили світлини у журналі.За минулу добу загальні бойові втрати російської загарбницької армії орієнтовно склали 630 військовослужбовців, 10 бойових броньованих машин, 2 танки. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну путінські війська втратили:• особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб,• танків ‒ 3106 (+2) од,• бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,• артилерійських систем – 2094 (+4) од,• РСЗВ – 437 (+0) од,• засобів ППО ‒ 219 (+0) од,• літаків – 286 (+0) од,• гелікоптерів – 276 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),• крилатих ракет ‒ 749 (+26),• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,• спеціальної техніки ‒ 187 (+1).Житель австрійського міставипадково замовив собі 2 генератори і замість того, щоб повернути один з них постачальнику, вирішив передати його в Україну на потреби цивільного населення.Луцький інженер і підприємецьрозробив керамічний обігрівач для військових, який символічно назвав "Волинська теплинка".Чоловік розробив прилад для обігріву разом з луцькими гончарами. Спільно виготовили вже 150 виробів, перші півсотні безплатно роздали військовим. Каже: обігрівач можна використовувати в оселі та в окопних умовах. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Розповідає: від спиртового пальника теплинка нагрівається миттєво.