Добрі новини від ВолиньPost за 15 січня
15 січень, 23:30
Пропонуємо вашій увазі традиційну підбірку добрих новин, які з'являлися на електронних шпальтах нашого видання 15 січня.
Отже, сьогодні ми писали про таке:
Відома телеведуча здійснила мрію 13-річної дівчини, маму якої вбили рашисти
Небайдужі чарівники разом з благодійним проєктом "Здійсни мрію" 1+1 media виконали бажання 13-річної Катрусі, котра постраждала в обстрілі у Краматорську. Українська фотографиня Тетяна Бундзило, подруга Соломії Вітвіцької, вирішила наблизити Катю до здійснення її мрії, подарувати враження. Дівчинка отримала професійну фотосесію – у студії, у кількох стильних образах, з професійними зачіскою та макіяжем. З Катею також знялася її сестричка Юля.
Велика Британія відправить Україні ударні вертольоти, – ЗМІ
Велика Британія відправить Україні чотири ударних вертольоти AH64 Apache і комплект протитанкових ракет Hellfire до них. Вони увійдуть до нового пакету військової допомоги, який напередодні затвердив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак.
Відома телеведуча здійснила мрію 13-річної дівчини, маму якої вбили рашисти
Небайдужі чарівники разом з благодійним проєктом "Здійсни мрію" 1+1 media виконали бажання 13-річної Катрусі, котра постраждала в обстрілі у Краматорську. Дівчині влаштували модну фотосесію та розмістили світлини у журналі.
Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів
За минулу добу загальні бойові втрати російської загарбницької армії орієнтовно склали 630 військовослужбовців, 10 бойових броньованих машин, 2 танки. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну путінські війська втратили:
• особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб,
• танків ‒ 3106 (+2) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
• артилерійських систем – 2094 (+4) од,
• РСЗВ – 437 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 219 (+0) од,
• літаків – 286 (+0) од,
• гелікоптерів – 276 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
• крилатих ракет ‒ 749 (+26),
• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
• спеціальної техніки ‒ 187 (+1).
Австрієць передасть генератор для Луцького зоопарку. ФОТО, ВІДЕО
Житель австрійського міста Грац Альфред Волкер випадково замовив собі 2 генератори і замість того, щоб повернути один з них постачальнику, вирішив передати його в Україну на потреби цивільного населення.
Волинянин розробив керамічний обігрівач для військових. ВІДЕО
Луцький інженер і підприємець Василь Цапюк розробив керамічний обігрівач для військових, який символічно назвав "Волинська теплинка".
Чоловік розробив прилад для обігріву разом з луцькими гончарами. Спільно виготовили вже 150 виробів, перші півсотні безплатно роздали військовим. Каже: обігрівач можна використовувати в оселі та в окопних умовах. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Розповідає: від спиртового пальника теплинка нагрівається миттєво.
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Отже, сьогодні ми писали про таке:
Відома телеведуча здійснила мрію 13-річної дівчини, маму якої вбили рашисти
Небайдужі чарівники разом з благодійним проєктом "Здійсни мрію" 1+1 media виконали бажання 13-річної Катрусі, котра постраждала в обстрілі у Краматорську. Українська фотографиня Тетяна Бундзило, подруга Соломії Вітвіцької, вирішила наблизити Катю до здійснення її мрії, подарувати враження. Дівчинка отримала професійну фотосесію – у студії, у кількох стильних образах, з професійними зачіскою та макіяжем. З Катею також знялася її сестричка Юля.
Велика Британія відправить Україні ударні вертольоти, – ЗМІ
Велика Британія відправить Україні чотири ударних вертольоти AH64 Apache і комплект протитанкових ракет Hellfire до них. Вони увійдуть до нового пакету військової допомоги, який напередодні затвердив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак.
Відома телеведуча здійснила мрію 13-річної дівчини, маму якої вбили рашисти
Небайдужі чарівники разом з благодійним проєктом "Здійсни мрію" 1+1 media виконали бажання 13-річної Катрусі, котра постраждала в обстрілі у Краматорську. Дівчині влаштували модну фотосесію та розмістили світлини у журналі.
Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів
За минулу добу загальні бойові втрати російської загарбницької армії орієнтовно склали 630 військовослужбовців, 10 бойових броньованих машин, 2 танки. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну путінські війська втратили:
• особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб,
• танків ‒ 3106 (+2) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
• артилерійських систем – 2094 (+4) од,
• РСЗВ – 437 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 219 (+0) од,
• літаків – 286 (+0) од,
• гелікоптерів – 276 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
• крилатих ракет ‒ 749 (+26),
• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
• спеціальної техніки ‒ 187 (+1).
Австрієць передасть генератор для Луцького зоопарку. ФОТО, ВІДЕО
Житель австрійського міста Грац Альфред Волкер випадково замовив собі 2 генератори і замість того, щоб повернути один з них постачальнику, вирішив передати його в Україну на потреби цивільного населення.
Волинянин розробив керамічний обігрівач для військових. ВІДЕО
Луцький інженер і підприємець Василь Цапюк розробив керамічний обігрівач для військових, який символічно назвав "Волинська теплинка".
Чоловік розробив прилад для обігріву разом з луцькими гончарами. Спільно виготовили вже 150 виробів, перші півсотні безплатно роздали військовим. Каже: обігрівач можна використовувати в оселі та в окопних умовах. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Розповідає: від спиртового пальника теплинка нагрівається миттєво.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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