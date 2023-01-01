Добрі новини від ВолиньPost за 15 січня

Добрі новини від ВолиньPost за 15 січня
Пропонуємо вашій увазі традиційну підбірку добрих новин, які з'являлися на електронних шпальтах нашого видання 15 січня.

Отже, сьогодні ми писали про таке:

Відома телеведуча здійснила мрію 13-річної дівчини, маму якої вбили рашисти

Небайдужі чарівники разом з благодійним проєктом "Здійсни мрію" 1+1 media виконали бажання 13-річної Катрусі, котра постраждала в обстрілі у Краматорську. Українська фотографиня Тетяна Бундзило, подруга Соломії Вітвіцької, вирішила наблизити Катю до здійснення її мрії, подарувати враження. Дівчинка отримала професійну фотосесію – у студії, у кількох стильних образах, з професійними зачіскою та макіяжем. З Катею також знялася її сестричка Юля.

Велика Британія відправить Україні ударні вертольоти, – ЗМІ

Велика Британія відправить Україні чотири ударних вертольоти AH64 Apache і комплект протитанкових ракет Hellfire до них. Вони увійдуть до нового пакету військової допомоги, який напередодні затвердив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак.

Відома телеведуча здійснила мрію 13-річної дівчини, маму якої вбили рашисти

Небайдужі чарівники разом з благодійним проєктом "Здійсни мрію" 1+1 media виконали бажання 13-річної Катрусі, котра постраждала в обстрілі у Краматорську. Дівчині влаштували модну фотосесію та розмістили світлини у журналі.

Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів

За минулу добу загальні бойові втрати російської загарбницької армії орієнтовно склали 630 військовослужбовців, 10 бойових броньованих машин, 2 танки. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну путінські війська втратили:

• особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб,
• танків ‒ 3106 (+2) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
• артилерійських систем – 2094 (+4) од,
• РСЗВ – 437 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 219 (+0) од,
• літаків – 286 (+0) од,
• гелікоптерів – 276 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
• крилатих ракет ‒ 749 (+26),
• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
• спеціальної техніки ‒ 187 (+1).

Австрієць передасть генератор для Луцького зоопарку. ФОТО, ВІДЕО

Житель австрійського міста Грац Альфред Волкер випадково замовив собі 2 генератори і замість того, щоб повернути один з них постачальнику, вирішив передати його в Україну на потреби цивільного населення.

Волинянин розробив керамічний обігрівач для військових. ВІДЕО

Луцький інженер і підприємець Василь Цапюк розробив керамічний обігрівач для військових, який символічно назвав "Волинська теплинка".

Чоловік розробив прилад для обігріву разом з луцькими гончарами. Спільно виготовили вже 150 виробів, перші півсотні безплатно роздали військовим. Каже: обігрівач можна використовувати в оселі та в окопних умовах. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Розповідає: від спиртового пальника теплинка нагрівається миттєво.

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Теги: Добрі новини
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