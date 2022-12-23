Австрієць передасть генератор для Луцького зоопарку. ФОТО, ВІДЕО

Австрієць передасть генератор для Луцького зоопарку. ФОТО, ВІДЕО
Житель австрійського міста Грац Альфред Волкер випадково замовив собі 2 генератори і замість того, щоб повернути один з них постачальнику, вирішив передати його в Україну на потреби цивільного населення.

Про це виданню Іnsider Media повідомив волонтер Дмитро Василенко.

Він зазначив, що це потужний генератор і якраз нещодавно волонтери отримали заявку від Луцького зоопарку з проханням допомогти забезпечити теплом мешканців звіринця.

Тож, уже днями волонтери доставлять обладнання до Луцька.

Нагадаємо, працівники Луцького зоопарку через відключення світла та затримку постачання генератора шукали альтернативні способи, аби зігріти тварин.


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Теги: Луцьк, благодійність, зоопарк, Австрія
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