У Луцьку водій, у крові якого норма алкоголю перевищена у 13 разів, вчинив ДТП

В обласному центрі Волині водій в стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП. Патрульні склали адміністративні матеріали.Аварія сталася 14 січня, близько 20-ї години. Патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ковельській у Луцьку, - повідомляють правоохоронці.Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та здiйснив наїзд на авто Volkswagen, яке в той момент зупинилося на забороняючий сигнал світлофора.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Лише транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження.Під час розмови з кермувальником ВАЗу у нього було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння. Результат на пристрої Drager — 2, 64 проміле, що перевищує допустиму норму у понад 13 разів.На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.