Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 10:00
За минулу добу загальні бойові втрати російської загарбницької армії орієнтовно склали 630 військовослужбовців, 10 бойових броньованих машин, 2 танки.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну путінські війська втратили:
особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3106 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
артилерійських систем – 2094 (+4) од,
РСЗВ – 437 (+0) од,
засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
літаків – 286 (+0) од,
гелікоптерів – 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
крилаті ракети ‒ 749 (+26),
кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
спеціальна техніка ‒ 187 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну путінські війська втратили:
особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3106 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
артилерійських систем – 2094 (+4) од,
РСЗВ – 437 (+0) од,
засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
літаків – 286 (+0) од,
гелікоптерів – 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
крилаті ракети ‒ 749 (+26),
кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
спеціальна техніка ‒ 187 (+1).
Дані уточнюються.
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