Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів

Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів
За минулу добу загальні бойові втрати російської загарбницької армії орієнтовно склали 630 військовослужбовців, 10 бойових броньованих машин, 2 танки.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну путінські війська втратили:

особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3106 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
артилерійських систем – 2094 (+4) од,
РСЗВ – 437 (+0) од,
засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
літаків – 286 (+0) од,
гелікоптерів – 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
крилаті ракети ‒ 749 (+26),
кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
спеціальна техніка ‒ 187 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна
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