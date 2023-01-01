Українські воїни знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну путінські війська втратили:



особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3106 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,

артилерійських систем – 2094 (+4) од,

РСЗВ – 437 (+0) од,

засоби ППО ‒ 219 (+0) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),

крилаті ракети ‒ 749 (+26),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,

спеціальна техніка ‒ 187 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу загальні бойові втрати російської загарбницької армії орієнтовно склали 630 військовослужбовців, 10 бойових броньованих машин, 2 танки.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну путінські війська втратили:особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,танків ‒ 3106 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,артилерійських систем – 2094 (+4) од,РСЗВ – 437 (+0) од,засоби ППО ‒ 219 (+0) од,літаків – 286 (+0) од,гелікоптерів – 276 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),крилаті ракети ‒ 749 (+26),кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,спеціальна техніка ‒ 187 (+1).Дані уточнюються.

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