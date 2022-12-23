Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 30, Зеленський звернувся до росіян

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 30, Зеленський звернувся до росіян
Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на вечір неділі загинуло 30 осіб, доля ще понад 30 лишається невідомою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"На зараз у переліку загиблих – 30 людей, в тому числі одна дитина, дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишилися без батьків", – сказав він.

Президент зазначив, що залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети.

"Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя", – додав Зеленський.

Президент також звернувся до росіян російською мовою.

"Хочу сказати всім тим у Росії і з Росії, хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору, хоча прекрасно все бачать і знають. Ваше боягузливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчиться тільки тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть і по вас. Зло дуже чутливе до боягузтва, зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться і намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, нікому буде вас захищати", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 14 січня рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок «убивцею авіаносців».

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Теги: Зеленський, відеозвернення, Дніпро, ракетний обстріл
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