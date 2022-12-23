Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 30, Зеленський звернувся до росіян
Сьогодні, 01:00
Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на вечір неділі загинуло 30 осіб, доля ще понад 30 лишається невідомою.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"На зараз у переліку загиблих – 30 людей, в тому числі одна дитина, дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишилися без батьків", – сказав він.
Президент зазначив, що залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети.
"Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя", – додав Зеленський.
Президент також звернувся до росіян російською мовою.
"Хочу сказати всім тим у Росії і з Росії, хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору, хоча прекрасно все бачать і знають. Ваше боягузливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчиться тільки тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть і по вас. Зло дуже чутливе до боягузтва, зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться і намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, нікому буде вас захищати", – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, 14 січня рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок «убивцею авіаносців».
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"На зараз у переліку загиблих – 30 людей, в тому числі одна дитина, дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишилися без батьків", – сказав він.
Президент зазначив, що залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети.
"Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя", – додав Зеленський.
Президент також звернувся до росіян російською мовою.
"Хочу сказати всім тим у Росії і з Росії, хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору, хоча прекрасно все бачать і знають. Ваше боягузливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчиться тільки тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть і по вас. Зло дуже чутливе до боягузтва, зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться і намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, нікому буде вас захищати", – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, 14 січня рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок «убивцею авіаносців».
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